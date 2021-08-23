Юрий ГУРА: «Вышел Рыбалка и подал хороший угловой – это ключевой момент»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу своей команды над «Колосом» (1:0) в пятом туре УПЛ.
«Хорошая, боевитая игра получилась. Много моментов было со стороны «Колоса» и с нашей стороны. Во втором тайме мы забили со стандарта, почувствовали вкус победы и уже хотелось не упустить этот момент. И это у нас получилось.
Удачные замены. Вышел Сергей Рыбалка, подал хороший угловой и с него Влад Бабогло забил, это ключевой момент», - сказал Гура.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.