Юрий ГУРА: «Вышел Рыбалка и подал хороший угловой – это ключевой момент»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу своей команды над «Колосом» (1:0) в пятом туре УПЛ.

«Хорошая, боевитая игра получилась. Много моментов было со стороны «Колоса» и с нашей стороны. Во втором тайме мы забили со стандарта, почувствовали вкус победы и уже хотелось не упустить этот момент. И это у нас получилось.

Удачные замены. Вышел Сергей Рыбалка, подал хороший угловой и с него Влад Бабогло забил, это ключевой момент», - сказал Гура.