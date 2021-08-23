5-й тур
Колос К
0 : 1
Александрия
22.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий ГУРА: «Вышел Рыбалка и подал хороший угловой – это ключевой момент»

Наставник «Александрии» проанализировал игру своей команды 

  • 23.08.2021 07:00
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Юрий ГУРА: «Вышел Рыбалка и подал хороший угловой – это ключевой момент»
© ФК Колос. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу своей команды над «Колосом» (1:0) в пятом туре УПЛ.

«Хорошая, боевитая игра получилась. Много моментов было со стороны «Колоса» и с нашей стороны. Во втором тайме мы забили со стандарта, почувствовали вкус победы и уже хотелось не упустить этот момент. И это у нас получилось.

Удачные замены. Вышел Сергей Рыбалка, подал хороший угловой и с него Влад Бабогло забил, это ключевой момент», - сказал Гура.

 

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Источник — Sport.ua

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