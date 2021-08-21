В воскресенье, 22 августа, состоится встреча 5 тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает «Александрию». Матч пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30.

«Колос» из-за участия в Лиге конференций УЕФА провел только 3 игры в чемпионате и набрал 5 очков, пропустив только один гол. У «Александрии» на 2 балла больше, поэтому коваливская команда в случае победы обойдет своего соперника в турнирной таблице. Впрочем, «Александрия» победами над «Зарей» и «Шахтером» доказала, что способна настроиться на игру. И если ей это удастся и на сей раз, то болельщиков ждет напряженный поединок!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Александрия».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА