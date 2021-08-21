5-й тур
Колос К
0 : 0
Александрия
22.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Колос – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины

  • 21.08.2021 15:48
  • 131 просмотр
  • 0 комментариев
Колос – Александрия. Текстовая трансляция матча
© koloskovalivka.com

В воскресенье, 22 августа, состоится встреча 5 тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает «Александрию». Матч пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30.

«Колос» из-за участия в Лиге конференций УЕФА провел только 3 игры в чемпионате и набрал 5 очков, пропустив только один гол. У «Александрии» на 2 балла больше, поэтому коваливская команда в случае победы обойдет своего соперника в турнирной таблице. Впрочем, «Александрия» победами над «Зарей» и «Шахтером» доказала, что способна настроиться на игру. И если ей это удастся и на сей раз, то болельщиков ждет напряженный поединок!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Александрия».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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