В воскресенье, 22 августа, состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся коваливский «Колос» и «Александрия». Игра пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало – в 19:30.

Колос

Из-за участия в 3 квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА коваливская команда пропустила третий тур УПЛ. Поэтому у «Колоса» с «Минаем» пока что по три проведенных матча в чемпионате страны. При этом команда Руслана Костышина еще не знает горечи поражений. Коваливцы расписали «сухую» выездную ничью с «Вересом», а дома минимально обыграли «Металлист-1925» и обменялись голами с Рухом». К слову, на этом оборвалась «сухая» серия команды в чемпионатах Украины, которая составила 229 минут игрового времени.

Добавим, что после вылета из Лиги конференций команда не пала духом. Матч с львовянами это доказал. «Колос» пропустил в середине первого тайма, во втором остался в меньшинстве. Но в итоге команда проявила волю, сравняв счет.

В итоге «Колос» набрал 5 очков и находится в середине турнирной таблицы, на восьмой строчке. Следует отметить, что на данный момент «Колос» и «Минай» являются самыми скромными командами в плане забитых мячей: каждая из команд забила только по два гола. Но при этом коваливцы – единоличный лидер по числу пропущенных: всего один мяч побывал в воротах Евгения Волынца.

Александрия

«Александрию» пока что «лихорадит» на старте сезона. Команда все поединки проводит в гостях. Но за победой над сильным соперником следует провал в матче с куда менее именитым. Подопечные Юрия Гуры начали чемпионат с минимальной победы над «Зарей». После чего уступили «Минаю» (0:1). Затем был обыгран «Шахтер» (2:1), после чего команда потеряла очки в матче со «Львовом» (1:1). Интересно, что гол, благодаря которому «Александрия» отыгралась, стал вдвойне знаменательным. Это был первый мяч аргентинского форварда Клаудио Спинелли в чемпионатах Украины. И позволил уроженцу Буэнос-Айреса войти в историю УПЛ, поскольку стал юбилейным, трёхсотым голом «Александрии» в Премьер-лиге!

Таким образом, команда набрала 7 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице. Учитывая, что соперником «Александрии» будет участник еврокубков (к тому же по потерянным очкам «Колос» выше в таблице), следует, наверное, ожидать очередной «сильной» игры от команды Юрия Гуры.

Статистика команд

Между собой соперники встречались 6 раз. И только однажды победу праздновала «Александрия». Было это в марте прошлого года. Трижды сильнее был «Колос», еще две встречи завершились вничью. В прошлом сезоне в Коваливке была зафиксирована ничья 1:1, а в Александрии победил «Колос» (2:0). Что интересно, в обоих матчах счет открывал «Колос» ударом с пенальти. Добавим, что в межсезонье соперники провели контрольную встречу. Коваливцы снова одержали победу – 2:0.

Прогноз на противостояние

Рискнем предположить, что команда Руслана Костышина оправилась от вылета из Лиги конференция. И самое время набирать очки и подниматься по ступенькам турнирной таблицы. «Александрия» же доказала, что умеет бороться с любым соперником. Однако пятый кряду матч на выезде сил игрокам не прибавляет. Рискнем предположить, что «Колос» одержит минимальную победу, хотя вполне возможна и ничья.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Золотов, Гавриш, Новак, Сакив, Нгамба, Диего, Чурко, Милько, Костышин, Ситчинава.

«Александрия»: Билык, Цуриков, Бабогло, Дубра, Мирошниченко, Ковалец, Третьяков, Кожушко, Демченко, Калюжный, Спинелли.

22 августа, воскресенье