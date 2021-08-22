Смена лидера. Динамо разгромило Десну и возглавило турнирную таблицу УПЛ

Киевское «Динамо» постепенно погружается в атмосферу еврокубковых противостояний, чему точно способствуют товарищеский матч команды против такого соперника как миланский «Интер» (0:3), а также попытка сыграть в наиболее позднем из доступных временных слотов украинской Премьер-лиги в завершении воскресной части программы пятого тура. Да и оппоненты по противостоянию на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского для коллектива Мирчи Луческу подобрались что надо – черниговская «Десна» была единственной командой, которая еще не теряла очки в новом сезоне.



При этом, «бело-синие» в середине недели были вынуждены провести перенесенный матч прошлого тура против петровского «Ингульца», однако с виду ничем не примечательная игра обернулась для действующих чемпионов Украины неожиданной потерей очков. Психологическое состояние команды, очевидно, такой результат точно не улучшил, что на фоне оппонентов, обыгравших неделей ранее днепровский «Днепр-1» (2:1), было еще той головной болью для тренерского штаба.



Мирча Луческу был вынужден вновь смотреть матч своей команды с трибун, однако общая картина первого тайма совершенно не наводила нас на мысль о том, что присутствие наставника киевлян в технической зоне действительно необходимо. Тактика Александра Рябоконя была прочитана оппонентами еще до стартового свистка. «Динамо» имело возможности поднимать темп игры сколько угодно высоко, но это и было подготовленной заранее ловушкой со стороны «Десны», которая на встречных темпах уже неоднократно разбиралась со своими соперниками в стартовых турах.



Вместо этого, «бело-синие» предложили средние скорости с владением перед чужой штрафной, и лишь в случаях реальных возможностей совершить разрезающие передачи шли в свободное пространство для рывка. Играть на контратаках при таких условиях попросту невозможно, поэтому у черниговчан практически не было шансов использовать свои сильные стороны. Атакующие потуги «северян» свелись к простой передаче мяча Калитвинцеву, а тот уже должен был что-то придумать со своего фланга.



Символично, но крайне обидно для гостей, – Владислав действительно постарался дважды отдать обостряющие передачи ко вратарской, но Тотовицкий и Картушов не сумели их завершить ударами, за что их команда затем расплачивалась пропущенным голом за каждый упущенный момент.



Первое взятие ворот в поединке получилось достаточно эффектным – Шапаренко отдал на Буяльского на вход в левый фланг штрафной, а уже после второго касания Виталия мяч благополучно улетел в дальний верхний угол по подкрученной траектории. Со вторым голом ситуация для «Динамо» была еще проще. Один лишь арбитр Пасхал с первого раза не увидел фол Сафронова против Буяльского в центре штрафной, но VAR не дал случиться ошибке рефери, который только к пятому туру прошел все необходимые тесты по физподготовке. Цыганков дежурно развел голкипера и мяч по разным углам. Сказать, что такой исход первого тайма не соответствовал происходящему на поле, было невозможно.



Если Александр Рябоконь и планировал что-то менять в игре своей команды после перерыва, то уж точно не выходами на замену Будковского и Болбата нужно было это делать. Недавно перешедший в команду из донецкого «Шахтера» футболист показал пару финтов, а также организовал пару опасных атак на ворота своей команды, но при этом оказался наиболее активным игроком гостей на поле за весь второй тайм. Что же касается исхода поединка, то его предрешил третий пропущенный «Десной» мяч. Явная ошибка Тараса Завийского при попытке сбросить мяч на своего голкипера завершилась дублем от Виталия Буяльского.



Отметим, что одну из ключевых ролей в той атаке сыграл «летний» новичок команды Луческу Илья Шкурин, который впервые дебютировал в УПЛ. Беларуский форвард в последствии мог даже забить гол, однако и тут Завийский оказался в завершении попытки соперника сыграть головой после подачи с углового на правом фланге, срезав мяч в сетку собственных ворот. Если в первом тайме мы практически не говорили о команде Рябоконя в атаке, то во второй половине предпосылок к этому и вовсе не было.



В следующем туре киевское «Динамо» сыграет домашний поединок против ковалевского «Колоса», а черниговская «Десна» на своем поле примет ровенский «Верес».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Динамо» – «Десна» – 4:0

Буяльский (30, 56), Цыганков (37, пенальти), Завийский (78, автогол)

Буяльский (35), Шапаренко (55), Забарный (84), Тымчик (90) – Домбровский (4), Завийский (45+2)

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Сирота (Тымчик, 67), Забарный, Кедзёра, Сидорчук (Шепелев, 67), Шапаренко, Буяльский, Антюх (Леднев, 78), Цыганков (Караваев, 68), Гармаш (Шкурин, 46).

«Десна»: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Домбровский, Арвеладзе (Болбат, 46), Тотовицкий (Дегтярёв, 86), Калитвинцев, Картушов, Завийский, Безбородько (Будковский, 46).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Динамо» имени В.Лобановского (Киев)

ДИНАМО - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА