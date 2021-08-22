5-й тур
Динамо Киев
4 : 0
Десна
22.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Смена лидера. Динамо разгромило Десну и возглавило турнирную таблицу УПЛ

Киевский клуб не оставил шансов черниговчанам

  • 22.08.2021 23:22
  • 6396 просмотров
  • 74 комментария
Смена лидера. Динамо разгромило Десну и возглавило турнирную таблицу УПЛ
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» постепенно погружается в атмосферу еврокубковых противостояний, чему точно способствуют товарищеский матч команды против такого соперника как миланский «Интер» (0:3), а также попытка сыграть в наиболее позднем из доступных временных слотов украинской Премьер-лиги в завершении воскресной части программы пятого тура. Да и оппоненты по противостоянию на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского для коллектива Мирчи Луческу подобрались что надо – черниговская «Десна» была единственной командой, которая еще не теряла очки в новом сезоне.

При этом, «бело-синие» в середине недели были вынуждены провести перенесенный матч прошлого тура против петровского «Ингульца», однако с виду ничем не примечательная игра обернулась для действующих чемпионов Украины неожиданной потерей очков. Психологическое состояние команды, очевидно, такой результат точно не улучшил, что на фоне оппонентов, обыгравших неделей ранее днепровский «Днепр-1» (2:1), было еще той головной болью для тренерского штаба.

Мирча Луческу был вынужден вновь смотреть матч своей команды с трибун, однако общая картина первого тайма совершенно не наводила нас на мысль о том, что присутствие наставника киевлян в технической зоне действительно необходимо. Тактика Александра Рябоконя была прочитана оппонентами еще до стартового свистка. «Динамо» имело возможности поднимать темп игры сколько угодно высоко, но это и было подготовленной заранее ловушкой со стороны «Десны», которая на встречных темпах уже неоднократно разбиралась со своими соперниками в стартовых турах.

Вместо этого, «бело-синие» предложили средние скорости с владением перед чужой штрафной, и лишь в случаях реальных возможностей совершить разрезающие передачи шли в свободное пространство для рывка. Играть на контратаках при таких условиях попросту невозможно, поэтому у черниговчан практически не было шансов использовать свои сильные стороны. Атакующие потуги «северян» свелись к простой передаче мяча Калитвинцеву, а тот уже должен был что-то придумать со своего фланга.

Символично, но крайне обидно для гостей, – Владислав действительно постарался дважды отдать обостряющие передачи ко вратарской, но Тотовицкий и Картушов не сумели их завершить ударами, за что их команда затем расплачивалась пропущенным голом за каждый упущенный момент.

Первое взятие ворот в поединке получилось достаточно эффектным – Шапаренко отдал на Буяльского на вход в левый фланг штрафной, а уже после второго касания Виталия мяч благополучно улетел в дальний верхний угол по подкрученной траектории. Со вторым голом ситуация для «Динамо» была еще проще. Один лишь арбитр Пасхал с первого раза не увидел фол Сафронова против Буяльского в центре штрафной, но VAR не дал случиться ошибке рефери, который только к пятому туру прошел все необходимые тесты по физподготовке. Цыганков дежурно развел голкипера и мяч по разным углам. Сказать, что такой исход первого тайма не соответствовал происходящему на поле, было невозможно.

Если Александр Рябоконь и планировал что-то менять в игре своей команды после перерыва, то уж точно не выходами на замену Будковского и Болбата нужно было это делать. Недавно перешедший в команду из донецкого «Шахтера» футболист показал пару финтов, а также организовал пару опасных атак на ворота своей команды, но при этом оказался наиболее активным игроком гостей на поле за весь второй тайм. Что же касается исхода поединка, то его предрешил третий пропущенный «Десной» мяч. Явная ошибка Тараса Завийского при попытке сбросить мяч на своего голкипера завершилась дублем от Виталия Буяльского.

Отметим, что одну из ключевых ролей в той атаке сыграл «летний» новичок команды Луческу Илья Шкурин, который впервые дебютировал в УПЛ. Беларуский форвард в последствии мог даже забить гол, однако и тут Завийский оказался в завершении попытки соперника сыграть головой после подачи с углового на правом фланге, срезав мяч в сетку собственных ворот. Если в первом тайме мы практически не говорили о команде Рябоконя в атаке, то во второй половине предпосылок к этому и вовсе не было.

В следующем туре киевское «Динамо» сыграет домашний поединок против ковалевского «Колоса», а черниговская «Десна» на своем поле примет ровенский «Верес».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Динамо» – «Десна» – 4:0

Буяльский (30, 56), Цыганков (37, пенальти), Завийский (78, автогол)

Буяльский (35), Шапаренко (55), Забарный (84), Тымчик (90) – Домбровский (4), Завийский (45+2)

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Сирота (Тымчик, 67), Забарный, Кедзёра, Сидорчук (Шепелев, 67), Шапаренко, Буяльский, Антюх (Леднев, 78), Цыганков (Караваев, 68), Гармаш (Шкурин, 46).

«Десна»: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Домбровский, Арвеладзе (Болбат, 46), Тотовицкий (Дегтярёв, 86), Калитвинцев, Картушов, Завийский, Безбородько (Будковский, 46).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Динамо» имени В.Лобановского (Киев)

ДИНАМО - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 23.08.2021 00:56
    -4
    Robert Monroe, 23.08.2021 00:50
    Оце точно. Для кротів всі пенальті у ворота суперників ДК ліві, а всі пенальті у ворота суперників Шахтаря - правильні.
    Так все уже ДАВНО знают, что кипрский оффшорник решает проблемы не только чемпионств, но и игр лиги Чемпионов с помощью меховых изделий мадам Шовковской
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
    Robert Monroe, 23.08.2021 00:50
    +3
    Panda1818, 23.08.2021 00:43
    Там хоть с битой на поле защитник выйдет и поломает, всё равно пеналь будет левый. Вот с Ингульцои, когда жерсону пытались лысину сделать судья сработал правильно, а тут подумаешь игрок мяч себе прикинул, и его снесли, чисто игровой эпизод
    Оце точно. Для кротів всі пенальті у ворота суперників ДК ліві, а всі пенальті у ворота суперників Шахтаря - правильні.
    Ссылка
    Panda1818
    online
    Panda1818, 23.08.2021 00:43
    +2
    Elblanko, 23.08.2021 00:01
    Подивись повтор, він ні разу не лівий.
    Там хоть с битой на поле защитник выйдет и поломает, всё равно пеналь будет левый. Вот с Ингульцои, когда жерсону пытались лысину сделать судья сработал правильно, а тут подумаешь игрок мяч себе прикинул, и его снесли, чисто игровой эпизод
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 23.08.2021 00:40
    +3
    djordj, 23.08.2021 00:22
    Десна дала бой.
    Десна дала
    Ссылка
    Panda1818
    online
    Panda1818, 23.08.2021 00:28
    +4
    Face Control, 23.08.2021 00:02
    Макс, пусть автобусники хоть немного порадуются, ведь мало того что скоро Шахтёр их скинет, это дело времени, в этом сезоне подачку в виде косточки больше не будет, но и это не самое главное, ибо это очевидно, самое главное то, что развпятьлетних скоро ждёт веселье в группе, скорее бы.
    Вы для начала хоть в группу попадите, а потом можете пытаться что-то вякать
    Ссылка
    Panda1818
    online
    Panda1818, 23.08.2021 00:25
    +4
    djordj, 23.08.2021 00:22
    Десна дала бой.
    По сравнению с раздвиганием булок перед землеройки то да, попыталась сопротивляться, но уровень сейчас не тот
    Ссылка
    djordj
    online
    djordj, 23.08.2021 00:22
    0
    Десна дала бой.
    Ссылка
    Panda1818
    online
    Panda1818, 23.08.2021 00:22
    0
    Что и стоило доказать. В Украине есть два топ клуба, и на данный момент расстановка в таблице соответствует их уровню. И да землеройки ваш клуб является Топ для Украины
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.08.2021 00:11
    -11
    FootFun, 22.08.2021 23:56
    Интересный факт "фан Динамо" фаня кэт, на ветке матча Динамо-Десна пишет о Шахтере
    Вот и решайте он фан или проплаченый бот Хейтер Шахтера
    Это давно всем известно)
    Ссылка
    leccinum
    leccinum, 23.08.2021 00:10
    +3
    Elblanko, 22.08.2021 23:58
    Ти прикольний, якщо тобі подобаються голи з піналькі команди за яку вболіваєш.
    З тобою явно щось не те. Де я писав, що мені подобається, а що ні?
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 23.08.2021 00:06
    +1
    Elblanko, 22.08.2021 23:54
    Мені ні хто поради не давав вчора. А за кого вболівати я вирішу сам, і вже тим більше як.👍
    Грали круто, забивали круто, буя найкращий. Але це не означає, шо можна грати в нічию з інгульцем.
    От бачиш,Вже більше позитиву. А Інгулець назад вже не переграємо....
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.08.2021 00:03
    -13
    samird, 22.08.2021 23:26
    Так будет и в конце сезона. С победой!
    Хорошо вам так солнце раз в 5 лет напекло.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.08.2021 00:02
    -14
    Mole__Mad__, 22.08.2021 23:51
    Стыд на топ матч чемпионата где играет дынамо чемпион разпятилетний и лидер после 4 туров Десна ,ходит меньше болел чем на шахту с ингульцом в том же Киеве ясно почему так мало людей было,в барышевку за фаней и за дурдомом с барышевки сегодня автобус не заехал ,а так бы фаня снял видео как он был первый раз в жизни на стадионе
    Макс, пусть автобусники хоть немного порадуются, ведь мало того что скоро Шахтёр их скинет, это дело времени, в этом сезоне подачку в виде косточки больше не будет, но и это не самое главное, ибо это очевидно, самое главное то, что развпятьлетних скоро ждёт веселье в группе, скорее бы.
    Ссылка
    FootFun
    online
    FootFun, 23.08.2021 00:02
    -6
    Elblanko, 22.08.2021 23:58
    Ти прикольний, якщо тобі подобаються голи з піналькі команди за яку вболіваєш.
    Да это не фанаты Динамо..это чудо и остальные типа нафани кэта это проплаченые несенючкой доходяги
    Фанаты у Динамо адекватные нормальные люди
    Ссылка
    Elblanko
    online
    Elblanko, 23.08.2021 00:01
    +8
    Face Control, 23.08.2021 00:00
    Так, что тут у нас, очередной левый пеналь для развпятьлетних?
    Подивись повтор, він ні разу не лівий.
    Ссылка
    Артур Отаманчук
    Артур Отаманчук, 23.08.2021 00:01
    +7
    Красави!!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.08.2021 00:00
    -15
    Так, что тут у нас, очередной левый пеналь для развпятьлетних?
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 22.08.2021 23:59
    0
    FootFun, 22.08.2021 23:56
    Интересный факт "фан Динамо" фаня кэт, на ветке матча Динамо-Десна пишет о Шахтере
    Вот и решайте он фан или проплаченый бот Хейтер Шахтера
    🧯
    Ссылка
    leccinum
    leccinum, 22.08.2021 23:59
    +4
    newkyiv, 22.08.2021 23:28
    По нашим стандартам, атака Динамо была неудержимой. Но в ЛЧ стандарты выше, особенно в защите.
    8 000 зрителй в выходной. Поплавский собирает 10 000 - 15 000!
    А в АПЛ на трибунах просвета не найдёшь, даже в Саутгемптоне.
    Поплавский.... пьющих пиво тоже больше, чем пьющих коньяк
    Ссылка
    Elblanko
    online
    Elblanko, 22.08.2021 23:58
    -11
    leccinum, 22.08.2021 23:50
    і до чого оцей сморід?
    в Миная виграли без пенальті, з Вересом были пенальті вже за рахунку 3-0, в Зорі виграли завдяки двом голам з гри, бо пенальтіне реалізували, сьогодні переможним став перший гол, з гри
    Ти прикольний, якщо тобі подобаються голи з піналькі команди за яку вболіваєш.
    Ссылка
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