5-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Десна
22.08.2021 21:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 21.08.2021 15:55
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Динамо – Десна. Текстовая трансляция матча
© dynamo.kiev.ua

В воскресенье, 21 августа, состоится поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и начнется в 21:30.

Киевский клуб неделю назад потерял первые очки в чемпионате, сенсационно сыграв вничью с «Ингульцом» (1:1). «Десна» в прошлом туре обыграла «Днепр-1» со счетом 2:1. Черниговчане несколько неожиданно являются лидерами турнирной таблицы: команда Александра Рябоконя еще не допускала очковых потерь в новом сезоне. «Северяне» являются довольно неудобным соперником для «бело-синих». Последний раз «Динамо» обыгрывало «Десну» в декабре 2019-го. В предыдущем чемпионате соперники дважды сыграли вничью – 0:0 и 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».

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Источник — Sport.ua

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