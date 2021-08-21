В воскресенье, 21 августа, состоится поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и начнется в 21:30.

Киевский клуб неделю назад потерял первые очки в чемпионате, сенсационно сыграв вничью с «Ингульцом» (1:1). «Десна» в прошлом туре обыграла «Днепр-1» со счетом 2:1. Черниговчане несколько неожиданно являются лидерами турнирной таблицы: команда Александра Рябоконя еще не допускала очковых потерь в новом сезоне. «Северяне» являются довольно неудобным соперником для «бело-синих». Последний раз «Динамо» обыгрывало «Десну» в декабре 2019-го. В предыдущем чемпионате соперники дважды сыграли вничью – 0:0 и 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».