4-й тур
Десна
2 : 1
Днепр-1
14.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сразу два удаления у гостей! Десна в Чернигове дожала Днепр-1

Лучшие бомбардиры УПЛ добавили в свой актив по одному результативному удару

  • 14.08.2021 21:26
  • 2300 просмотров
  • 17 комментариев
Сразу два удаления у гостей! Десна в Чернигове дожала Днепр-1
© ФК Десна

К матчу 4-го тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1» черниговская «Десна» подходила с серией из трех побед кряду и в статусе одного из двух лидеров чемпионата, наряду с действующим чемпионом – киевским «Динамо». Однако в этом поединке команду Александра Рябоконя не считали фаворитом.  
  
Букмекеры оценивали шансы команд как равные, что нестранно, ведь команда из Днепра хорошо поработала во время трансферного окна и уже третий год пытается выйти в еврокубки. Как результат – подопечные Игора Йовичевича тоже не знали горечи поражений до этого поединка. 

В дебюте игры Катерина Монзуль могла назначить 11-метровый, когда Адамюк положил руку на плечо Безбородько в своей штрафной, но VAR пенальти не дал. Особенно неудачно начало встречи сложилось для опытного «северянина» Евгения Селина и молодого днепрянина Никиты Кравченко. Оба игрока получили повреждения в первой половине первого тайма и были заменены.

Симпатичнее в атаке выглядела «Десна», поэтому на 30-й минуте именно она вполне закономерно открыла счет в матче. Денис Безбородько, который в прошлом туре стал джокером, сделав дубль после выхода на замену, в этот раз получил шанс от Александра Рябоконя выйти в старте и сполна им воспользовался, отличившись в третьем поединке подряд. Теперь 30-летний форвард делит лидерство с Русланом Степанюком в гонке бомбардиров.

Во втором тайме гости пытались переломить ход встречи, однако играли очень агрессивно, за что и поплатились. Сначала вторую желтую получил Ди Франко за опасный подкат против Домбровского на чужой половине, а немного позже Пихаленок начал спорить с решением Монзуль, за что рефери показала ему прямую красную.

Казалось, что на этом интрига похоронена, однако не успел «Днепр-1» остаться вдесятером, как счет на табло был сравнен. Довбика партнеры отправили один ни один с Литовкой после ошибки Картушова в центре поля, и Артем перебросил мяч через голкипера. Довбик, как и Безбородько, забил четвертый гол в сезоне.

Но экс-голкипер «Десны» Евгений Паст не смог сохранить ворота днепрян в неприкосновенности и во втором тайме. В концовке поединка страж ворот в стиле Филимонова выпустил мяч из рук за линию ворот после навеса со штрафного в исполнении Калитвинцева и последовавшего удара головой от Завийского.

2:1 – «Десна» одержала четвертую победу в сезоне и становится единоличным лидером, оторвавшись от «Динамо» на 3 очка. Однако у команды Мирчи Луческу остается игра в запасе. «Днепр-1» потерпел первое поражение в сезоне и остался на пятой строчке турнирной таблицы.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Десна» – «Днепр-1» - 2:1

Безбородько, 30, Завийский, 86 – Довбик, 79

 Цымбалюк, 47 – Адамюк, 33, Ди Франко, 40, Логинов, 43

Ди Франко, 58 (повторное предупреждение), Пихаленок, 75 (неспортивное поведение)

«Десна»: Литовка – Картушов, Селин (Волошин, 12), Цымбалюк, Сафронов – Калитвинцев (Шевцов, 88), Арвеладзе, Домбровский, Завийский – Тотовицкий – Безбородько.

«Днепр-1»: Паст – Дубинчак, Сваток, Адамюк, Н. Кравченко (Логинов, 19) – Ди Франко, Пихаленок – Чуже (Когут, 53), Джурасек (Игнатенко, 84), Назаренко – Довбик.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Удары (в створ): 12 (4) – 7 (3)
Угловые: 3 – 9
Оффсайды: 0 – 2.

ДЕСНА-ДНЕПР-1.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    slafko
    online
      slafko, 14.08.2021 21:39
    0
    Aleks04, 14.08.2021 21:33
    Днепр играл в меньшинстве, но это не помешало дожать Десну в чужой штрафной играя вдевятером. Довбык - крут, катрусин беспредел продолжается. Сколько Чернигов занёс судьям¿
    У Десны на полную заявку игроков денег не хватает не то, что за матчи платить, ушло 13 человек (из них 6 основы железной). Долгов невыплаченных еще осталось, некоторые судятся (Тамм например).
    Ссылка
    футфан
      футфан, 14.08.2021 21:39
    +1
    Хороший матч... триллер в якому переможцем виявилась Десна. А якби Паст не закинув м'яч собі в ворота як би тоді матч закінчився? Хто зна, хто зна...
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 14.08.2021 21:39
    -2
    МОНЗУЛЬ - ШАЛАВА ЇБАНА!!!!!
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 14.08.2021 21:38
    -2
    Aleks04, 14.08.2021 21:36
    Ты если сказал А, говори и Б. В том матче несправедливо удалили Логинова и засчитали второй гол с офсайда Ворсклы.
    Я спросил что в этом матче не так? И поменяй аватарку, того Днепра уже нету... а ты болеешь кусок го*на
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 14.08.2021 21:36
    +1
    Александр Федько, 14.08.2021 21:30
    А в чем не права Монзуль? Все по делу. Или сейчас повылазят и начнут ныть, что снова "ск-днепру" не дают забивать с метровым оффсайдов )))
    Ты если сказал А, говори и Б. В том матче несправедливо удалили Логинова и засчитали второй гол с офсайда Ворсклы.
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 14.08.2021 21:34
    +2
    Александр Федько, 14.08.2021 21:30
    А в чем не права Монзуль? Все по делу. Или сейчас повылазят и начнут ныть, что снова "ск-днепру" не дают забивать с метровым оффсайдов )))
    А Ворскла як забила? А Вилучення Дніпро-1т як отримав? Ти фільтруй, що кажеш. В тому матчі СК теж засудили: Вилучення ні за що + гол з офсайду, проти голу Довбика з офсайду..
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 14.08.2021 21:33
    +1
    Днепр играл в меньшинстве, но это не помешало дожать Десну в чужой штрафной играя вдевятером. Довбык - крут, катрусин беспредел продолжается. Сколько Чернигов занёс судьям¿
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 14.08.2021 21:32
    +3
    Классный увлекательный матч! Спасибо обоим командам! Браво! Рубились до последней секунды!
    Ссылка
    newkyiv
    online
      newkyiv, 14.08.2021 21:31
    -3
    Йовичевичу надо учить игроков не украинскому языку, а - держать язык за зубами на поле. Это же надо умудриться получить картечь за неспортивное поведение.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 14.08.2021 21:30
    +1
    А в чем не права Монзуль? Все по делу. Или сейчас повылазят и начнут ныть, что снова "ск-днепру" не дают забивать с метровым оффсайдов )))
    Ссылка
    BORIS Borisov
    online
      BORIS Borisov, 14.08.2021 21:30
    -1
    BORIS Borisov, 14.08.2021 21:30
    Подарил Паст победу десны, и второй тайм десна проиграла в чистую, но игроки не умевшие держать язык за зубами сами напросились так что скорее на ничью наиграли а не на победу, а Монзуль это отдельная история
    *Ск Днепра игроки
    Ссылка
    BORIS Borisov
    online
      BORIS Borisov, 14.08.2021 21:30
    -1
    BORIS Borisov, 14.08.2021 21:30
    Подарил Паст победу десны, и второй тайм десна проиграла в чистую, но игроки не умевшие держать язык за зубами сами напросились так что скорее на ничью наиграли а не на победу, а Монзуль это отдельная история
    *Ск Днепра игроки
    Ссылка
    BORIS Borisov
    online
      BORIS Borisov, 14.08.2021 21:30
    0
    Подарил Паст победу десны, и второй тайм десна проиграла в чистую, но игроки не умевшие держать язык за зубами сами напросились так что скорее на ничью наиграли а не на победу, а Монзуль это отдельная история
    Ссылка
    Istm
      Istm, 14.08.2021 21:30
    +4
    Такі матчі прикрашають чемпіонат.
    Обидві команди тренерські, обидві старались грати у футбол, не "боротись".
    Ну, до суддівства питання є. Друге вилучення незрозуміле.
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 14.08.2021 21:29
    -1
    Монзуль - шалава їбана!!!с
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.08.2021 21:28
    -11
    Десну с заслуженной победой, молодцы!
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 14.08.2021 21:28
    +3
    Судейство Монзуль - цирк как обычно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности