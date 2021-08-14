Сразу два удаления у гостей! Десна в Чернигове дожала Днепр-1

К матчу 4-го тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1» черниговская «Десна» подходила с серией из трех побед кряду и в статусе одного из двух лидеров чемпионата, наряду с действующим чемпионом – киевским «Динамо». Однако в этом поединке команду Александра Рябоконя не считали фаворитом.



Букмекеры оценивали шансы команд как равные, что нестранно, ведь команда из Днепра хорошо поработала во время трансферного окна и уже третий год пытается выйти в еврокубки. Как результат – подопечные Игора Йовичевича тоже не знали горечи поражений до этого поединка.

В дебюте игры Катерина Монзуль могла назначить 11-метровый, когда Адамюк положил руку на плечо Безбородько в своей штрафной, но VAR пенальти не дал. Особенно неудачно начало встречи сложилось для опытного «северянина» Евгения Селина и молодого днепрянина Никиты Кравченко. Оба игрока получили повреждения в первой половине первого тайма и были заменены.

Симпатичнее в атаке выглядела «Десна», поэтому на 30-й минуте именно она вполне закономерно открыла счет в матче. Денис Безбородько, который в прошлом туре стал джокером, сделав дубль после выхода на замену, в этот раз получил шанс от Александра Рябоконя выйти в старте и сполна им воспользовался, отличившись в третьем поединке подряд. Теперь 30-летний форвард делит лидерство с Русланом Степанюком в гонке бомбардиров.

Во втором тайме гости пытались переломить ход встречи, однако играли очень агрессивно, за что и поплатились. Сначала вторую желтую получил Ди Франко за опасный подкат против Домбровского на чужой половине, а немного позже Пихаленок начал спорить с решением Монзуль, за что рефери показала ему прямую красную.

Казалось, что на этом интрига похоронена, однако не успел «Днепр-1» остаться вдесятером, как счет на табло был сравнен. Довбика партнеры отправили один ни один с Литовкой после ошибки Картушова в центре поля, и Артем перебросил мяч через голкипера. Довбик, как и Безбородько, забил четвертый гол в сезоне.

Но экс-голкипер «Десны» Евгений Паст не смог сохранить ворота днепрян в неприкосновенности и во втором тайме. В концовке поединка страж ворот в стиле Филимонова выпустил мяч из рук за линию ворот после навеса со штрафного в исполнении Калитвинцева и последовавшего удара головой от Завийского.

2:1 – «Десна» одержала четвертую победу в сезоне и становится единоличным лидером, оторвавшись от «Динамо» на 3 очка. Однако у команды Мирчи Луческу остается игра в запасе. «Днепр-1» потерпел первое поражение в сезоне и остался на пятой строчке турнирной таблицы.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Десна» – «Днепр-1» - 2:1



Безбородько, 30, Завийский, 86 – Довбик, 79

Цымбалюк, 47 – Адамюк, 33, Ди Франко, 40, Логинов, 43



Ди Франко, 58 (повторное предупреждение), Пихаленок, 75 (неспортивное поведение)

«Десна»: Литовка – Картушов, Селин (Волошин, 12), Цымбалюк, Сафронов – Калитвинцев (Шевцов, 88), Арвеладзе, Домбровский, Завийский – Тотовицкий – Безбородько.

«Днепр-1»: Паст – Дубинчак, Сваток, Адамюк, Н. Кравченко (Логинов, 19) – Ди Франко, Пихаленок – Чуже (Когут, 53), Джурасек (Игнатенко, 84), Назаренко – Довбик.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).



Удары (в створ): 12 (4) – 7 (3)

Угловые: 3 – 9

Оффсайды: 0 – 2.

ДЕСНА-ДНЕПР-1.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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