В субботу, 14 августа, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» на своем домашнем стадионе примет «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

«Десна»

Команда Александра Рябоконя начала новый сезон просто блестяще, несмотря на то, что в межсезонье её покинули многие лидеры. Сначала черниговцы разгромили одесский «Черноморец» (3:0), затем разобрались с «Мариуполем» (2:1), а в третьем туре выиграли у «Ингульца» (2:0). Имея в активе максимальные 9 очков, «северяне» располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера и действующего чемпиона, киевского «Динамо», лишь из-за худшей разницы голов.

Так что «Десна», если продолжит играть и дальше в том же духе, имеет все шансы побороться не только за выход в еврокубки, но и за один из комплектов медалей. А то, что в прошлом сезоне получить билет на евроарену не удалось, может пойти подопечным Рябоконя только на пользу, ведь они могут полностью сосредоточиться на выступлениях на внутренней арене. Вот только все три победы на старте нового чемпионата были одержаны над заведомо более слабыми соперниками, все серьезные испытания еще впереди.

«Днепр-1»

Первым камнем преткновения для «Десны» может стать команда из Днепра, для которой это уже третий сезон в УПЛ. В двух предыдущих днепрян называли претендентами на выход в еврокубки, но под руководством Дмитрия Михайленко клуб как поднялся в элиту, так был и на грани вылета в Первую лигу, а потому на тренерском мостике произошли изменения.

Во второй части прошлого сезона «Днепр-1» возглавил хорватский специалист Игор Йовичевич, который уже был известен в Украине благодаря работе во львовских «Карпатах». Под руководством нового наставника результаты днепрян значительно улучшились, а потому на первый взгляд кажется, что еврокубки без них теперь уж точно не пройдут.

На старте нынешнего сезона подопечные Йовичевича сыграли на выезде с полтавской «Ворсклой» со счетом 2:2, во втором туре разгромили одесский «Черноморец» (3:0), который вернулся в элитный дивизион, а на минувших выходных обыграли «Мариуполь» (2:1). С 7 очками в активе «Днепр-1» занимает 4 место в турнирной таблице, отставая от лидеров на 2 очка.

Статистика встреч

История противостояния «Десны» и «Днепра-1» насчитывает 4 официальных поединка. Дважды побеждали днепряне, причем обе победы они одержали в прошлом сезоне с одинаковым счетом 2:0. Черниговцы оказались сильнее один раз, а еще одна встреча не выявила победителя.

Ориентировочные составы

«Десна»: Литовка – Завийский, Картушов, Сафронов, Селин, Жук, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий, Будковский, Безбородько.

«Днепр-1»: Паст – Лучкевич, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Когут, Джурасек, Н.Кравченко, Русин, Чуже, Довбик.

14 августа, суббота