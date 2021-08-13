В субботу, 14-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черниговская «Десна» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 19:30.

Пара команд, которые в начале нового сезона сумели забраться достаточно высоко в турнирной таблице будут определять сильнейшего между собой в очном противостоянии. Коллективы Александра Рябоконя и Игора Йовичевича сейчас находятся на ходу, а также имеют достаточно высокий уровень амбиций. Именно по этому предстоящий поединок можно смело называть центральным в туре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Днепр-1».