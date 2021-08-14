В субботу, 14-го августа, состоялся поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» обыграла «Днепр-1».
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Десна» – «Днепр-1» - 2:1
Безбородько, 30, Завийский, 86 – Довбик, 79
Обзор матча
Видео гола Безбородько
Лучшие моменты первого тайма
Удаление Ди Франко
Удаление Пихаленка
Видео гола Довбыка
Видео гола Завийского
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Тарас Завийский (Десна).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
|77'
|Игрок команды Днепр-1 получает красную карточку.
|59'
|Франсиско Ди Франко (Днепр-1) получает красную карточку.
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Десна).
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Источник — Sport.ua
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