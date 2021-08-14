4-й тур
Десна
2 : 1
Днепр-1
14.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Десна – СК Днепр-1 – 2:1. Лидер снова побеждает. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матч 4-го тура УПЛ

  • 14.08.2021 21:47
  • 1787 просмотров
  • 1 комментарий
Десна – СК Днепр-1 – 2:1. Лидер снова побеждает. Видео голов и обзор матча
© ФК Десна Чернигов

В субботу, 14-го августа, состоялся поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» обыграла «Днепр-1». 

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Десна» – «Днепр-1» - 2:1

Безбородько, 30, Завийский, 86 – Довбик, 79

Обзор матча

Видео гола Безбородько

Лучшие моменты первого тайма

Удаление Ди Франко

Удаление Пихаленка

Видео гола Довбыка

Видео гола Завийского

Лучшие моменты второго тайма

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Тарас Завийский (Десна).
79' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
77' Игрок команды Днепр-1 получает красную карточку.
59' Франсиско Ди Франко (Днепр-1) получает красную карточку.
30' ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Десна).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    samird
    online
      samird, 14.08.2021 22:24
    0
    Как Динамо до сих пор Довбыка не купило - за гранью моего понимания. Полностью под модель игры Луческу форвард.
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