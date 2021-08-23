ЛУЧЕСКУ: «Бущан травмирован. Очень боимся, чтобы не было операции»

Главный тренер «Динамо» – о победе над «Десной»

  • 23.08.2021 00:30
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ЛУЧЕСКУ: «Бущан травмирован. Очень боимся, чтобы не было операции»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился эмоциями после победы над «Десной» (4:0) в рамках пятого тура чемпионата Украины.

- Хорошая игра в исполнении двух хороших команд. Получился динамичный матч с хорошим движением игроков. Заслуженная победа, но могли забить еще больше. Соперник хорошо сыграл, действуя на контратаках, имел несколько моментов у наших ворот, но в целом я удовлетворен и игрой, и результатом. Двигаемся дальше.

Также доволен и тем, что дебютировали Шкурин и Антюх Оба хорошо сыграли. Ребята помогли им влиться в коллектив и сыграть удачно. Шкурин ассистировал, забивал... Впрочем, сегодня я доволен всеми игроками.

- Почему Шкурин так долго не дебютировал?
- Не так легко войти в новый коллектив, не так легко понять, как надо играть. Нужно время любому, в том числе и Шкурину. Чаще всего против нас команды защищаются большим количеством игроков. Шкурин — не тот, кто действует в ограниченных зонах, ему нужен простор. А «Десна» как раз атакует, при этом оставляя зоны.

То, что он забил (на самом деле, был автогол Завийского. – прим.), еще не значит, что он полностью адаптировался к нашей игре, еще есть нюансы, связанные с его адаптацией. Не стоит забывать, что есть другие: Рамирес, Кулач – последний, к слову, лучший на тренировках сейчас. Они тоже хотят играть, им тоже надо давать возможность. А еще Супряга после травмы возвращается, наконец, есть Вербич… Сложно делать выбор, когда такое большое количество атакующих игроков. Но мы учитываем все нюансы, против кого играем.

- Почему Бущан оказался вне заявки?
- Сейчас сложный период для нас. Четыре игрока, которые отсутствовали, приложили максимум усилий в прошлом сезоне. Сложно их восполнить. Все они травмированы: Попов, Беседин, Бущан, Андриевский. У Жоры 10 дней пауза, после чего он начнет легкие тренировки. Очень боимся, чтобы все обошлось консервативным лечением, чтобы не было операции.

В завершение хотел бы коснуться еще одной темы. Мне кажется ненормальным момент в матче с «Ингульцом». Момент с Родригесом — там должен был быть пенальти, да и желтая карточка нарушавшему игроку. Почему-то никто об этом не говорит, не пишет, тем более что на матче был VAR…

Сегодня я тоже недоволен желтыми карточками, они накапливаются – и игроки пропускают матчи. Единоборства были в рамках борьбы, не понимаю, почему арбитр необоснованно раздавал карточки…

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Источник — ФК Динамо Киев

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