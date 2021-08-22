ВИДЕО. Автогол после ассиста на Буяльского. Завийский забил в свои ворота

Правый защитник «Десны» Тарас Завийский отметился автоголом в матче пятого тура УПЛ против «Динамо».
После удара Шкурина мяч рикошетом от Завийского залетел в ворота черниговского клуба.
Отметим, что ранее Тарас еще и неудачно сбросил мяч на Буяльского, который забивал третий гол в ворота «Десны».
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Источник — Sport.ua
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