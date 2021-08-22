ВИДЕО. Автогол после ассиста на Буяльского. Завийский забил в свои ворота

У Тараса сегодня неудачный день

  • 22.08.2021 23:40
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ВИДЕО. Автогол после ассиста на Буяльского. Завийский забил в свои ворота
© ФК Десна. Тарас Завийский

Правый защитник «Десны» Тарас Завийский отметился автоголом в матче пятого тура УПЛ против «Динамо».

После удара Шкурина мяч рикошетом от Завийского залетел в ворота черниговского клуба.

Отметим, что ранее Тарас еще и неудачно сбросил мяч на Буяльского, который забивал третий гол в ворота «Десны».

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Источник — Sport.ua

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