Динамо Киев

Очень любопытным матчем закроется воскресный игровой день в Премьер-лиге. Во-первых, встретятся две топовые на момент старта тура команды. Во-вторых, выше находится именно «Десна», еще не терявшая очков. Ну и в-третьих, игра стартует в непривычно позднее время, что придаст центральной встрече тура дополнительного шарма.

Десна

Со стопроцентным результатом прошла стартовый отрезок сезона «Десна», но, будем откровенны, основные испытания у черниговской команды еще впереди. И вот как раз что-то вроде экзамена сдадут «Динамо» подопечные Александра Рябоконя. Хотя, и победа недельной давности с «Днепром-1» далась лидерам УПЛ не так просто. В самом дебюте встречи из-за травмы досрочно покинул поле Евгений Селин, а победный гол «Десна» забила уже в заключительную пятиминутку, когда соперники играли без двух (!) удаленных исполнителей.

Автором решающего гола в прошлом туре у «Десны» стал Тарас Завийский, который органично вписался в коллектив: уже два мяча в четырех поединках! Кстати, нечасто забивающий полузащитник свой дебютный в Премьер-лиге гол отправил как раз в ворота «Динамо», играя еще за «Карпаты». Из кадровых новостей клуба стоит отметить, что «Десна», продолжающая вести поиск усиления, накануне дозаявила опытного Сергея Болбата.

Динамо

Европейские спарринги не могли не сказаться на физических кондициях футболистов «Динамо», и вот в прошлом туре киевляне впервые в чемпионате не досчитались очков. С другой стороны, вряд ли стоит списывать все на контрольные матчи, о чем после ничьей с «Ингульцом» сказал и ассистент главного тренера киевлян Эмиль Карас: «Нам нужны были эти два спарринга, тем более, они были запланированы давно. Больше на наших действиях сказалась нехватка главного тренера, чем товарищеские игры. Команда с Мистером и без него – это разные вещи. Чем больше времени его нет рядом с командой, тем больший отпечаток это оставляет в плане подготовки, в плане настроя».

Уже в четверг состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов, и пора бы определиться с главной «обоймой» исполнителей. Времени на эксперименты попросту не остается, ведь после визита «Десны» киевляне сыграют с «Колосом», а потом футболисты отправятся в сборные. Из кадровых новостей отметим, что вместо надолго выбывшего Дениса Попова «Динамо» заявило Артема Шабанова. Правда, защитник сыграл считанные минуты с «Интером» и не попал даже в заявку на игру с «Ингульцом». К тому же, появилась информация о заинтересованности Шабановым из Польши, так что вряд ли Мирча Луческу так уж рассчитывает на игрока. Из приятных новостей отметим, что в среду Денис Гармаш сыграл юбилейный двухсотый матч в составе команды: девятое место в списке гвардейцев клуба в чемпионате Украины впечатляет!

Статистика встреч

Как раз исходы последних встреч команд – еще одна аппетитная «изюминка» предстоящего матча. Четыре поединка кряду не может выиграть «Динамо» у «Десны», при том, что три сражения состоялись в столице. Три ничьи и поражение в пассиве киевлян, да и в последнем с «Десной» поединке «Динамо» отыгралось уже в компенсированное время благодаря пенальти Виктора Цыганкова – 1:1. Общий же баланс – с небольшим перевесом за киевлянами.

Комментарий

Дозаявленный на прошлой неделе воспитанник «Динамо» Ренат Мочуляк в интервью перед игрой дал понять, что «Десну» в предстоящей встрече вполне удовлетворит ничейный исход: «На выезде с таким соперником позитивным будет любой результат, который позволит нам завоевать очки и остаться на первом месте таблицы».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Караваев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Супряга, Буяльский, Вербич.

«Десна»: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Домбровский, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Картушов, Завийский, Безбородько, Болбат.

Прогноз на противостояние

Без интриг в предстоящем матче точно не обойдется, ведь у «Динамо» созрело очень много факторов, стимулирующих на максимальный настрой. Но и «Десна» вряд ли так просто отдаст лидерство в таблице, тем более чемпион – всегда прекрасный раздражитель. И все же, спрогнозируем победу киевской команды с коэффициентом 1.41 по линии Vbet.

22 августа, воскресенье