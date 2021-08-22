В воскресенье, 21 августа, состоялся поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» принимало черниговскую «Десну».
Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Динамо» – «Десна» – 4:0
Буяльский (30, 56), Цыганков (37, пенальти), Завийский (78, автогол)
Обзор матча
Первый гол Буяльского
Гол Цыганкова
Второй гол Буяльского
(новость обновляется)
События матча
|80'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Тарас Завийский (Десна).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
|37'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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