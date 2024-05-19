Динамо повторило личный рекорд в УПЛ

«Динамо»», 4-й раз подряд взявшее верх над «Кривбассом» (3:1), продлило домашнюю беспроигрышную серию во встречах с криворожцами до 23-х матчей (20 побед и 3 ничьи). Тем самым киевляне повторили личный рекорд, установленный в баталиях с «Мариуполем».

Более продолжительные серии без поражений на своем поле имел только «Шахтер» в поединках с «Карпатами», «Ворсклой» и тем же «Мариуполем».

К слову, ни «Кривбассу», ни «Мариуполю» динамовцы в родных стенах еще ни разу не проигрывали.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии с одним соперником

Серия Клуб Соперник Период 27* (+23=4) Шахтер Карпаты 08.05.1992 04.08.2019 27 (+23=4) Шахтер Ворскла 11.06.1997 23.11.2022 24* (+23=1) Шахтер Мариуполь 16.06.1998 18.09.2021 23* (+21=2) Динамо Мариуполь 04.08.1997 05.12.2020 23* (+20=3) Динамо Кривбасс 16.10.1992 18.05.2024 23* (+19=4) Шахтер Кривбасс 01.11.1992 03.03.2024 22* (+17=5) Динамо Таврия 11.09.1992 18.08.2013 22 (+9=13) Черноморец Карпаты 06.03.1992 05.05.2018 20 (+18=2) Динамо Ворскла 14.04.1997 24.04.2016 20* (+14=6) Черноморец Металлург З 22.05.1992 18.10.2015

* серия не закончена.