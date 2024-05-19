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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 11:16 | Обновлено 19 мая 2024, 11:23
353
0

Динамо повторило личный рекорд в УПЛ

Домашняя беспроигрышная серия киевлян в поединках с «Кривбассом» достигла 23-х матчей

19 мая 2024, 11:16 | Обновлено 19 мая 2024, 11:23
353
0
Динамо повторило личный рекорд в УПЛ
ФК Динамо

«Динамо»», 4-й раз подряд взявшее верх над «Кривбассом» (3:1), продлило домашнюю беспроигрышную серию во встречах с криворожцами до 23-х матчей (20 побед и 3 ничьи). Тем самым киевляне повторили личный рекорд, установленный в баталиях с «Мариуполем».

Более продолжительные серии без поражений на своем поле имел только «Шахтер» в поединках с «Карпатами», «Ворсклой» и тем же «Мариуполем».

К слову, ни «Кривбассу», ни «Мариуполю» динамовцы в родных стенах еще ни разу не проигрывали.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии с одним соперником

Серия

Клуб

Соперник

Период

27*

(+23=4)

Шахтер

Карпаты

08.05.1992

04.08.2019

27

(+23=4)

Шахтер

Ворскла

11.06.1997

23.11.2022

24*

(+23=1)

Шахтер

Мариуполь

16.06.1998

18.09.2021

23*

(+21=2)

Динамо

Мариуполь

04.08.1997

05.12.2020

23*

(+20=3)

Динамо

Кривбасс

16.10.1992

18.05.2024

23*

(+19=4)

Шахтер

Кривбасс

01.11.1992

03.03.2024

22*

(+17=5)

Динамо

Таврия

11.09.1992

18.08.2013

22

(+9=13)

Черноморец

Карпаты

06.03.1992

05.05.2018

20

(+18=2)

Динамо

Ворскла

14.04.1997

24.04.2016

20*

(+14=6)

Черноморец

Металлург З

22.05.1992

18.10.2015

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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