Динамо повторило личный рекорд в УПЛ
Домашняя беспроигрышная серия киевлян в поединках с «Кривбассом» достигла 23-х матчей
«Динамо»», 4-й раз подряд взявшее верх над «Кривбассом» (3:1), продлило домашнюю беспроигрышную серию во встречах с криворожцами до 23-х матчей (20 побед и 3 ничьи). Тем самым киевляне повторили личный рекорд, установленный в баталиях с «Мариуполем».
Более продолжительные серии без поражений на своем поле имел только «Шахтер» в поединках с «Карпатами», «Ворсклой» и тем же «Мариуполем».
К слову, ни «Кривбассу», ни «Мариуполю» динамовцы в родных стенах еще ни разу не проигрывали.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние беспроигрышные серии с одним соперником
|
Серия
|
|
Клуб
|
Соперник
|
Период
|
|
27*
|
(+23=4)
|
Шахтер
|
Карпаты
|
08.05.1992
|
04.08.2019
|
27
|
(+23=4)
|
Шахтер
|
Ворскла
|
11.06.1997
|
23.11.2022
|
24*
|
(+23=1)
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
16.06.1998
|
18.09.2021
|
23*
|
(+21=2)
|
Динамо
|
Мариуполь
|
04.08.1997
|
05.12.2020
|
23*
|
(+20=3)
|
Динамо
|
Кривбасс
|
16.10.1992
|
18.05.2024
|
23*
|
(+19=4)
|
Шахтер
|
Кривбасс
|
01.11.1992
|
03.03.2024
|
22*
|
(+17=5)
|
Динамо
|
Таврия
|
11.09.1992
|
18.08.2013
|
22
|
(+9=13)
|
Черноморец
|
Карпаты
|
06.03.1992
|
05.05.2018
|
20
|
(+18=2)
|
Динамо
|
Ворскла
|
14.04.1997
|
24.04.2016
|
20*
|
(+14=6)
|
Черноморец
|
Металлург З
|
22.05.1992
|
18.10.2015
* серия не закончена.
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