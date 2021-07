ОФИЦИАЛЬНО. МЮ подтвердил переход Санчо. Подпишут после Евро

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте подтвердил переход в команду атакующего полузащитника Джейдона Санчо из «Боруссии» Дортмунд.

Трансфер 21-летнего игрока оценивается в 85 миллионов евро и бонусы. Часть суммы отойдет «Манчестер Сити», откуда вингер перебрался в Германию.

Клуб согласовал условия контракта, но договор будет подписан после Евро-2020.

В минувшем сезоне Джейдон забил 16 голов и сделал 20 ассистов.



