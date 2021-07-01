ОФИЦИАЛЬНО. МЮ подтвердил переход Санчо. Подпишут после Евро

Атакующий хавбек перейдет в чемпионат Англии

  • 01.07.2021 17:27
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ОФИЦИАЛЬНО. МЮ подтвердил переход Санчо. Подпишут после Евро
© Skysports.com

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте подтвердил переход в команду атакующего полузащитника Джейдона Санчо из «Боруссии» Дортмунд.

Трансфер 21-летнего игрока оценивается в 85 миллионов евро и бонусы. Часть суммы отойдет «Манчестер Сити», откуда вингер перебрался в Германию.

Клуб согласовал условия контракта, но договор будет подписан после Евро-2020.

В минувшем сезоне Джейдон забил 16 голов и сделал 20 ассистов.
 

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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