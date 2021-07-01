ОФИЦИАЛЬНО. МЮ подтвердил переход Санчо. Подпишут после Евро

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте подтвердил переход в команду атакующего полузащитника Джейдона Санчо из «Боруссии» Дортмунд.
Трансфер 21-летнего игрока оценивается в 85 миллионов евро и бонусы. Часть суммы отойдет «Манчестер Сити», откуда вингер перебрался в Германию.
Клуб согласовал условия контракта, но договор будет подписан после Евро-2020.
В минувшем сезоне Джейдон забил 16 голов и сделал 20 ассистов.
𝗛𝗲𝗮𝗱𝘀 𝘂𝗽.— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2021
We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! 🔴⚪⚫#MUFC
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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