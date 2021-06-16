Рекорды Роналду, победа Франции в Мюнхене, Динамо отправило двух в Зарю

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 15 июня.

1A. Турнирные таблицы Евро-2020. Итоги первого тура: кто вышел в лидеры

На континентальном форуме прошли 12 матчей, и стартовый тур завершен

1B. Неожиданный разгром. Португалия устроила блицкриг против Венгрии

Криштиану Роналду отличился сразу двумя голами

2A. Французы не забивали, но выиграли. Франция победила Германию

Автоголом отметился Матс Хуммельс

2B. ВИДЕО. Разбил камеру! Парашютист приземлился на поле во время матча Евро

15 июня в матче первого тура Евро-2020 играют сборные Франции и Германии

3. ОФИЦИАЛЬНО. Булеца и Алибеков – игроки Зари

«Динамо» отправило двух игроков в состав «Зари»

4. ФОТО. Тренировка сборной: очередной именинник и подготовка к македонцам

17 июня пройдет матч сборной Украины против сборной Северной Македонии

5A. Олимпик пока в списке УПЛ. Состоялась жеребьевка календаря сезона 2021/22

Известен календарь нового сезона УПЛ

5B. Старт 25 июля. Полный календарь первого круга УПЛ сезона 2021/22

УПЛ сформировала календарь до конца года

5C. Минай исключили из УПЛ. Олимпик и другие 15 клубов получили аттестат

УПЛ подтвердила состав участников нового сезона

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кобин – тренер Миная

Наставник вернулся в команду

6B. Юрий Калитвинцев – новый главный тренер Полесья

Известный тренер будет работать в Первой лиге

6C. Николаев может отказаться от участия в следующем сезоне Первой лиги

Причина – финансовые трудности

7. ОФИЦИАЛЬНО. Чигринский покинул АЕК

Греческий клуб объявил об уходе украинского защитника

8. Арнаутович попал в скандал на Евро. УЕФА проводит расследование

Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович попал в неприятную ситуацию

9. Костюк добыла непростую победу на старте турнира в Бирмингеме

Марта переиграла Мэдисон Бренгл из США

10. Евро-2020. Группа F: квартет смерти, где может родиться новый чемпион

Sport.ua представляет заключительную четверку участников чемпионата Европы