Роналду установил два рекорда чемпионатов Европы

Лидер сборной Португалии оформил дубль в матче с Венгрией

  • 15.06.2021 21:05
  • 5569 просмотров
  • 12 комментариев
Роналду установил два рекорда чемпионатов Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня сборная Португалии в своем стартовом матче на Евро-2020 в концовке матча разгромила Венгрию – 3:0. Дублем отличился лидер португальцев Криштиану Роналду.

Это позволило ему установить сразу два рекорда чемпионатов Европы. Он стал первым игроком в истории, который забивал на пяти Евро – 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 (2021) годов.

Также он стал лучшим бомбардиром в истории турнира – теперь на его счету 11 голов. 9 осталось у легендарного француза Мишеля Платини, при чем он все свои 9 голов забил на Евро-1984.

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Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.06.2021 22:18
    0
    alefteev77, 15.06.2021 22:15
    В матче Австрия - Нидерланды при том, что матч будет опять в Нидерландах, думаю будет или ничья, или победа австрийцев. Увидим 17 июня.
    Вполне возможно. Главное нам брать минимум 4 очка в оставшихся матчах, в идеале 6. Если будут играть как позавчера, на 6 шансы есть. Меня просто забавляет шапкозакидательство. Главное чтоб дежавю параллельного отбора не было. Круто 1:1 с Францией, а потом...ну мы помним.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.06.2021 22:15
    +1
    Alexey Antonenko, 15.06.2021 22:09
    Ну со среднестью сборной Нидерландов таки перебор, а в целом да. Один сезон что-то получилось действительно круто показать и уже "Рон не топ, тот не топ, этот не топ, все не топ, пойду топ-топ-топ"
    В матче Австрия - Нидерланды при том, что матч будет опять в Нидерландах, думаю будет или ничья, или победа австрийцев. Увидим 17 июня.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.06.2021 22:09
    +2
    alefteev77, 15.06.2021 22:05
    Топа Малиновского, которому 28 в самом соку, мы увидели в матче со средней сборной Нидерландов.
    Ну со среднестью сборной Нидерландов таки перебор, а в целом да. Один сезон что-то получилось действительно круто показать и уже "Рон не топ, тот не топ, этот не топ, все не топ, пойду топ-топ-топ"
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.06.2021 22:07
    +5
    КриРо рулит
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.06.2021 22:05
    +3
    Sashamar, 15.06.2021 21:53
    И правильно делает. Этого гламурного топа всю игру было не видно и не слышно, и проявился он только, когда венгры развалились после нелепого первого гола.
    Лидер тот, кто тащит команду, даже когда у команды ничего не выходит.
    Топа Малиновского, которому 28 в самом соку, мы увидели в матче со средней сборной Нидерландов.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 21:59
    +7
    Машина!
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 15.06.2021 21:57
    +9
    Sashamar, 15.06.2021 21:53
    И правильно делает. Этого гламурного топа всю игру было не видно и не слышно, и проявился он только, когда венгры развалились после нелепого первого гола.
    Лидер тот, кто тащит команду, даже когда у команды ничего не выходит.
    Роналдо уже столько раз тащил и Сборную, и Реал, и Ювентус, что таким как ты аналитикам давно пора закрыть свой рот в сторону Рона.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 15.06.2021 21:53
    -7
    alefteev77, 15.06.2021 21:08
    Зато наш "топовый" Руслан Малиновский Роналду топом не считает. Вот такие дела.
    И правильно делает. Этого гламурного топа всю игру было не видно и не слышно, и проявился он только, когда венгры развалились после нелепого первого гола.
    Лидер тот, кто тащит команду, даже когда у команды ничего не выходит.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 15.06.2021 21:42
    +2
    Лучший! Пока...)
    Ссылка
    thurman murman
    online
      thurman murman, 15.06.2021 21:36
    +3
    alefteev77, 15.06.2021 21:08
    Зато наш "топовый" Руслан Малиновский Роналду топом не считает. Вот такие дела.
    Ну куда там Роналду когда есть Мюриель
    Ссылка
    svetlog
    online
      svetlog, 15.06.2021 21:13
    +7
    alefteev77, 15.06.2021 21:08
    Зато наш "топовый" Руслан Малиновский Роналду топом не считает. Вот такие дела.
    В самую точку!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.06.2021 21:08
    +14
    Зато наш "топовый" Руслан Малиновский Роналду топом не считает. Вот такие дела.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.06.2021 21:08
    +14
    Зато наш "топовый" Руслан Малиновский Роналду топом не считает. Вот такие дела.
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 15.06.2021 21:57
    +9
    Sashamar, 15.06.2021 21:53
    И правильно делает. Этого гламурного топа всю игру было не видно и не слышно, и проявился он только, когда венгры развалились после нелепого первого гола.
    Лидер тот, кто тащит команду, даже когда у команды ничего не выходит.
    Роналдо уже столько раз тащил и Сборную, и Реал, и Ювентус, что таким как ты аналитикам давно пора закрыть свой рот в сторону Рона.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 21:59
    +7
    Машина!
    Ссылка
    svetlog
    online
      svetlog, 15.06.2021 21:13
    +7
    alefteev77, 15.06.2021 21:08
    Зато наш "топовый" Руслан Малиновский Роналду топом не считает. Вот такие дела.
    В самую точку!!!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.06.2021 22:07
    +5
    КриРо рулит
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.06.2021 22:05
    +3
    Sashamar, 15.06.2021 21:53
    И правильно делает. Этого гламурного топа всю игру было не видно и не слышно, и проявился он только, когда венгры развалились после нелепого первого гола.
    Лидер тот, кто тащит команду, даже когда у команды ничего не выходит.
    Топа Малиновского, которому 28 в самом соку, мы увидели в матче со средней сборной Нидерландов.
    Ссылка
    thurman murman
    online
      thurman murman, 15.06.2021 21:36
    +3
    alefteev77, 15.06.2021 21:08
    Зато наш "топовый" Руслан Малиновский Роналду топом не считает. Вот такие дела.
    Ну куда там Роналду когда есть Мюриель
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.06.2021 22:09
    +2
    alefteev77, 15.06.2021 22:05
    Топа Малиновского, которому 28 в самом соку, мы увидели в матче со средней сборной Нидерландов.
    Ну со среднестью сборной Нидерландов таки перебор, а в целом да. Один сезон что-то получилось действительно круто показать и уже "Рон не топ, тот не топ, этот не топ, все не топ, пойду топ-топ-топ"
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 15.06.2021 21:42
    +2
    Лучший! Пока...)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.06.2021 22:15
    +1
    Alexey Antonenko, 15.06.2021 22:09
    Ну со среднестью сборной Нидерландов таки перебор, а в целом да. Один сезон что-то получилось действительно круто показать и уже "Рон не топ, тот не топ, этот не топ, все не топ, пойду топ-топ-топ"
    В матче Австрия - Нидерланды при том, что матч будет опять в Нидерландах, думаю будет или ничья, или победа австрийцев. Увидим 17 июня.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.06.2021 22:18
    0
    alefteev77, 15.06.2021 22:15
    В матче Австрия - Нидерланды при том, что матч будет опять в Нидерландах, думаю будет или ничья, или победа австрийцев. Увидим 17 июня.
    Вполне возможно. Главное нам брать минимум 4 очка в оставшихся матчах, в идеале 6. Если будут играть как позавчера, на 6 шансы есть. Меня просто забавляет шапкозакидательство. Главное чтоб дежавю параллельного отбора не было. Круто 1:1 с Францией, а потом...ну мы помним.
    Ссылка
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