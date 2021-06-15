Роналду установил два рекорда чемпионатов Европы

Сегодня сборная Португалии в своем стартовом матче на Евро-2020 в концовке матча разгромила Венгрию – 3:0. Дублем отличился лидер португальцев Криштиану Роналду.

Это позволило ему установить сразу два рекорда чемпионатов Европы. Он стал первым игроком в истории, который забивал на пяти Евро – 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 (2021) годов.

Также он стал лучшим бомбардиром в истории турнира – теперь на его счету 11 голов. 9 осталось у легендарного француза Мишеля Платини, при чем он все свои 9 голов забил на Евро-1984.