ФОТО. Тренировка сборной: очередной именинник и подготовка к македонцам

15 июня утро в национальной команде Украины началось с завтрака, после которого ребята могли отдохнуть или индивидуально заниматься в тренажерном зале.

Правда, для двух сборников первая половина дня была обозначена встречей с масс-медиа. Эдуард Соболь и Александр Тимчик пообщались с журналистами в Украинском медиацентре. Оба игрока не приняли участия в первом матче на Евро, однако подтвердили, что прилагают все усилия, чтобы попасть в состав, подчеркивая уникальность момента – участия в финальном турнире.

На обеде команда поздравила массажиста сборной Андрея Махно, которому сегодня исполнилось 45 лет. По хорошей традиции, шеф-повар Любомир Тошич вывез в ресторан праздничный торт, посреди которого искрился бенгальский огонек, который не так просто потушить с первого выдоха. В конце концов именинник справился с задачей, а остальные ребята с удовольствием полакомилась летним малиновым десертом.

Вечернюю тренировку сине-желтые, как и днем ранее, провели на поле «Аркул где Триумф». К слову, трава на этом стадионе – гибридная, то есть наполовину натуральная с искусственной, именно такая, как на «Арене Национале». В занятии приняли участие все игроки, кроме Александра Зубкова, который сейчас восстанавливается после повреждения в матче с Нидерландами. Как показало обследование, у Зубкова – растяжение камбаловидной мышцы ноги. По словам главного врача национальной команды Артура Глущенко, футболист будет восстанавливаться в расположении сборной, чтобы помочь команде на этом Евро.

Сборники провели тренировку, наигрывая командную структуру под своего ближайшего оппонента – Северную Македонию, анализу игры которой было посвящено теоретическое занятие.

Работа на газоне стадиона «Аркул где Триумф» прошла в запланированном формате: команде очень понравилось покрытие. Поэтому, по просьбе главного тренера Андрея Шевченко, предматчевая тренировка также состоится на этом стадионе. К слову, занятия будет утренним и начнется в 11:00 (первые 15 минут, как положено, будут открыты для СМИ).

В то же время официальная пресс-конференция главного тренера и игрока состоится в конференц-зале «Арены Национале»: компанию Андрею Шевченко составит Николай Матвиенко. Начало виртуальной встречи с масс-медиа – в 15:30 по Киеву.

Вся команда также прибудет на «Арену Национале», но на этот раз не для тренировки, которое будут проведена утром, а для того, чтобы почувствовать газон. После непродолжительной «прогулки» полем на арене игры сине-желтые вернутся в свое расположение – гостиницу «Каро», чтобы настроиться на свой второй групповой матч на Евро.

ФОТО. Тренировка сборной Украины, 15.06.2021