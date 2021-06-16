ФОТО. Тренировка сборной: очередной именинник и подготовка к македонцам

17 июня пройдет матч сборной Украины против сборной Северной Македонии

  • 16.06.2021 04:35
  • 289 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Тренировка сборной: очередной именинник и подготовка к македонцам
© УАФ

15 июня утро в национальной команде Украины началось с завтрака, после которого ребята могли отдохнуть или индивидуально заниматься в тренажерном зале.

Правда, для двух сборников первая половина дня была обозначена встречей с масс-медиа. Эдуард Соболь и Александр Тимчик пообщались с журналистами в Украинском медиацентре. Оба игрока не приняли участия в первом матче на Евро, однако подтвердили, что прилагают все усилия, чтобы попасть в состав, подчеркивая уникальность момента – участия в финальном турнире.

На обеде команда поздравила массажиста сборной Андрея Махно, которому сегодня исполнилось 45 лет. По хорошей традиции, шеф-повар Любомир Тошич вывез в ресторан праздничный торт, посреди которого искрился бенгальский огонек, который не так просто потушить с первого выдоха. В конце концов именинник справился с задачей, а остальные ребята с удовольствием полакомилась летним малиновым десертом.

Вечернюю тренировку сине-желтые, как и днем ранее, провели на поле «Аркул где Триумф». К слову, трава на этом стадионе – гибридная, то есть наполовину натуральная с искусственной, именно такая, как на «Арене Национале». В занятии приняли участие все игроки, кроме Александра Зубкова, который сейчас восстанавливается после повреждения в матче с Нидерландами. Как показало обследование, у Зубкова – растяжение камбаловидной мышцы ноги. По словам главного врача национальной команды Артура Глущенко, футболист будет восстанавливаться в расположении сборной, чтобы помочь команде на этом Евро.

Сборники провели тренировку, наигрывая командную структуру под своего ближайшего оппонента – Северную Македонию, анализу игры которой было посвящено теоретическое занятие.

Работа на газоне стадиона «Аркул где Триумф» прошла в запланированном формате: команде очень понравилось покрытие. Поэтому, по просьбе главного тренера Андрея Шевченко, предматчевая тренировка также состоится на этом стадионе. К слову, занятия будет утренним и начнется в 11:00 (первые 15 минут, как положено, будут открыты для СМИ).

В то же время официальная пресс-конференция главного тренера и игрока состоится в конференц-зале «Арены Национале»: компанию Андрею Шевченко составит Николай Матвиенко. Начало виртуальной встречи с масс-медиа – в 15:30 по Киеву.

Вся команда также прибудет на «Арену Национале», но на этот раз не для тренировки, которое будут проведена утром, а для того, чтобы почувствовать газон. После непродолжительной «прогулки» полем на арене игры сине-желтые вернутся в свое расположение – гостиницу «Каро», чтобы настроиться на свой второй групповой матч на Евро.

ФОТО. Тренировка сборной Украины, 15.06.2021

trenirovka-sbornoy-ukrainy-15062021
trenirovka-sbornoy-ukrainy-15062021-foto-1
trenirovka-sbornoy-ukrainy-15062021-foto-2
trenirovka-sbornoy-ukrainy-15062021-foto-3
trenirovka-sbornoy-ukrainy-15062021-foto-4
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности