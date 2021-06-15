Александр ТЫМЧИК: «Хотим забыть результат матча с Нидерландами»

24-летний защитник сборной Украины Александр Тымчик ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. В частности, высказался о поражении от Нидерландов (2:3), а также поделился ожиданиями от следующего матча.

– Разбирались ли вы с составом Северной Македонии, её игрой?

– Мы еще не разбирали игру. Перед обедом у нас теоретическое занятие. Тренерский штаб будет давать боле конкретную информацию на теории.

– Как вы поднимаете свой боевой дух накануне важных матчей?

– Слушаем музыку, кто-то читает книги. Хотим забыть результат матча с Нидерландами. Мы профессионалы. Не так много времени до следующей игры. Готовимся с позитивным настроением.

– Вы недавно имели незначительное повреждение. Можно ли говорить о том, что к матчу с Северной Македонией вы подходите в полной готовности?

– Да, действительно, недавно у меня было повреждение. Сейчас уже все в порядке. Тренируюсь в общей группе, готовлюсь к игре со всеми, а тренерский штаб уже будет решать, кто будет играть.

– Ожидается, что в четверг будет в два раза больше болельщиков на стадионе. Как это отразится на вашей игре?

– Всегда приятно играть с болельщиками. В Амстердаме тоже было немало наших фанов, которые поддерживали всю игру. Конечно, это дополнительная мотивация, когда ты слышишь, как тебя поддерживают с трибун.

– В каких кондициях сейчас Виктор Цыганков, судя по наблюдениям на тренировках?

– Вчера у нас вечером была тренировка. Он физически и тактически хорошо выглядит. Надеюсь, будет готовиться к игре в оптимальных своих кондициях.

Напомним, что поединок Украина – Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте.