Александр ТЫМЧИК: «Хотим забыть результат матча с Нидерландами»

Защитник сборной Украины – о досадном поражении

  • 15.06.2021 11:29
  • 543 просмотра
  • 3 комментария
Александр ТЫМЧИК: «Хотим забыть результат матча с Нидерландами»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Тымчик

24-летний защитник сборной Украины Александр Тымчик ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. В частности, высказался о поражении от Нидерландов (2:3), а также поделился ожиданиями от следующего матча.

– Разбирались ли вы с составом Северной Македонии, её игрой?
– Мы еще не разбирали игру. Перед обедом у нас теоретическое занятие. Тренерский штаб будет давать боле конкретную информацию на теории.

– Как вы поднимаете свой боевой дух накануне важных матчей?
– Слушаем музыку, кто-то читает книги. Хотим забыть результат матча с Нидерландами. Мы профессионалы. Не так много времени до следующей игры. Готовимся с позитивным настроением.

– Вы недавно имели незначительное повреждение. Можно ли говорить о том, что к матчу с Северной Македонией вы подходите в полной готовности?
– Да, действительно, недавно у меня было повреждение. Сейчас уже все в порядке. Тренируюсь в общей группе, готовлюсь к игре со всеми, а тренерский штаб уже будет решать, кто будет играть.

– Ожидается, что в четверг будет в два раза больше болельщиков на стадионе. Как это отразится на вашей игре?
– Всегда приятно играть с болельщиками. В Амстердаме тоже было немало наших фанов, которые поддерживали всю игру. Конечно, это дополнительная мотивация, когда ты слышишь, как тебя поддерживают с трибун.

– В каких кондициях сейчас Виктор Цыганков, судя по наблюдениям на тренировках?
– Вчера у нас вечером была тренировка. Он физически и тактически хорошо выглядит. Надеюсь, будет готовиться к игре в оптимальных своих кондициях.

Напомним, что поединок Украина – Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.06.2021 13:02
    0
    Не сыграл и минуты а такие вью.
    Это как Кобин на лавке в шахте просидел всю жизнь а потом мемуары пишет
    Ссылка
    xerx
    online
      xerx, 15.06.2021 12:43
    +1
    Да нет, батенька, надо помнить, чтобы не повторить в других играх.
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 15.06.2021 12:03
    0
    Причина в другом
    Ссылка
    xerx
    online
      xerx, 15.06.2021 12:43
    +1
    Да нет, батенька, надо помнить, чтобы не повторить в других играх.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.06.2021 13:02
    0
    Не сыграл и минуты а такие вью.
    Это как Кобин на лавке в шахте просидел всю жизнь а потом мемуары пишет
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 15.06.2021 12:03
    0
    Причина в другом
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности