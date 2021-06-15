Эдуард СОБОЛЬ: «Нет проблем сыграть на позиции левого полузащитника»

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь высказался о поражении от Нидерландов (2:3), а также поделился ожиданиями от игры с Северной Македонией на Евро-2020.

«Не было прям детального разбора игры, но походу игры Андрей Николаевич давал коррективы, как нужно было действовать после первого тайма. И как показало, удалось сравнять счет. Конечно, было тяжело ребятам, когда сравняли счет и в итоге проиграли матч.

Эту игру нужно забывать, делать выводы, выносить положительные эмоции и выходить на следующую игру.

У нас будет теоретическое занятие и уже тренерский штаб будет указывать, как действовать против Северной Македонии. Какие есть сильные и слабые стороны. Потом будет вечерняя тренировка, будем переносить теорию на футбольное поле.

Пребывание на Евро - это большой футбольный праздник. Конечно, мечта каждого футболиста поучаствовать на таком турнире, чувствуется атмосфера, особенно, когда едешь после игры в автобусе, много фанатов, отличное настроение. Мечта сбылась. Каждый футболист готов выйти на поле и помочь команде всем, чем может.

Сыграть на позиции левого полузащитника? Это не новая позиция для меня, я играл и до этого. Если помните, я играл за «Брюгге» против «Динамо» на этой позиции. Это не проблема. Будет решение тренерского штаба. Надеюсь, что с Сашей Зубковым будет все хорошо и он сможет восстановиться к следующей игре», - сказал Соболь.

Напомним, что основной левый полузащитник сборной Украины Александр Зубков получил травму в дебюте игры с Нидерландами.

Матч Украина - Северная Македония состоится в четверг, 17 июня. Начало игры в 16:00 по Киеву.