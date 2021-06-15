Эдуард СОБОЛЬ: «Нет проблем сыграть на позиции левого полузащитника»

Защитник сборной Украины готов подстраховать команду на проблемной позиции

  • 15.06.2021 11:31
  • 1669 просмотров
  • 4 комментария
Эдуард СОБОЛЬ: «Нет проблем сыграть на позиции левого полузащитника»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь высказался о поражении от Нидерландов (2:3), а также поделился ожиданиями от игры с Северной Македонией на Евро-2020.

«Не было прям детального разбора игры, но походу игры Андрей Николаевич давал коррективы, как нужно было действовать после первого тайма. И как показало, удалось сравнять счет. Конечно, было тяжело ребятам, когда сравняли счет и в итоге проиграли матч.

Эту игру нужно забывать, делать выводы, выносить положительные эмоции и выходить на следующую игру.

У нас будет теоретическое занятие и уже тренерский штаб будет указывать, как действовать против Северной Македонии. Какие есть сильные и слабые стороны. Потом будет вечерняя тренировка, будем переносить теорию на футбольное поле.

Пребывание на Евро - это большой футбольный праздник. Конечно, мечта каждого футболиста поучаствовать на таком турнире, чувствуется атмосфера, особенно, когда едешь после игры в автобусе, много фанатов, отличное настроение. Мечта сбылась. Каждый футболист готов выйти на поле и помочь команде всем, чем может.

Сыграть на позиции левого полузащитника? Это не новая позиция для меня, я играл и до этого. Если помните, я играл за «Брюгге» против «Динамо» на этой позиции. Это не проблема. Будет решение тренерского штаба. Надеюсь, что с Сашей Зубковым будет все хорошо и он сможет восстановиться к следующей игре», - сказал Соболь.

Напомним, что основной левый полузащитник сборной Украины Александр Зубков получил травму в дебюте игры с Нидерландами.

Матч Украина - Северная Македония состоится в четверг, 17 июня. Начало игры в 16:00 по Киеву.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 15.06.2021 12:32
    +1
    Доброгорский Юрий, 15.06.2021 11:46
    Я вже писав, в Брюгге в кінці сезону були проблеми з лівими вінгерами і Соболь часто виходив на цю позицію... Саме проти сильної команди він би допоміг. Проти Македонії є варіанти краще...
    Полностью согласен. При оборонительной модели пара Миколенко/Соболь могла бы зайти и стать решением. Но мы всего не знаем. Возможно такой вариант пробовали на сборах/тренировках и что-то не понравилось. А теоретически смотрится интересно. Соболь сильнее Зубкова в обороне. С Марлосом нет смысла и сравнивать - он в отборе участвует только номинально. Больше позиционно, да и то регулярно проваливает подстраховку. Или не бежит. Он бы скорее пригодился с Македонией и Австрией (как козырь на замену во второй половине). Странное было решение. Авантюрное.
    С Македонией вопрос. Напрашивается Цыганков слева и Ярмоленко справа. Но может стоит и поберечь Андрея на Австрию. Плюс - мы же ещё и плей офф планируем играть. Дилемма. Будет ли Шевченко опять рисковать.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 15.06.2021 11:46
    +5
    Павел СН, 15.06.2021 11:34
    хтось мен1 пояснить чому Шева не випустив Соболя зам1сть Зубкова?
    Я вже писав, в Брюгге в кінці сезону були проблеми з лівими вінгерами і Соболь часто виходив на цю позицію... Саме проти сильної команди він би допоміг. Проти Македонії є варіанти краще...
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 15.06.2021 11:42
    +3
    Павел СН, 15.06.2021 11:34
    хтось мен1 пояснить чому Шева не випустив Соболя зам1сть Зубкова?
    Це знають тільки тренери.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 15.06.2021 11:34
    +7
    хтось мен1 пояснить чому Шева не випустив Соболя зам1сть Зубкова?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 15.06.2021 11:34
    +7
    хтось мен1 пояснить чому Шева не випустив Соболя зам1сть Зубкова?
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 15.06.2021 11:46
    +5
    Павел СН, 15.06.2021 11:34
    хтось мен1 пояснить чому Шева не випустив Соболя зам1сть Зубкова?
    Я вже писав, в Брюгге в кінці сезону були проблеми з лівими вінгерами і Соболь часто виходив на цю позицію... Саме проти сильної команди він би допоміг. Проти Македонії є варіанти краще...
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 15.06.2021 11:42
    +3
    Павел СН, 15.06.2021 11:34
    хтось мен1 пояснить чому Шева не випустив Соболя зам1сть Зубкова?
    Це знають тільки тренери.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 15.06.2021 12:32
    +1
    Доброгорский Юрий, 15.06.2021 11:46
    Я вже писав, в Брюгге в кінці сезону були проблеми з лівими вінгерами і Соболь часто виходив на цю позицію... Саме проти сильної команди він би допоміг. Проти Македонії є варіанти краще...
    Полностью согласен. При оборонительной модели пара Миколенко/Соболь могла бы зайти и стать решением. Но мы всего не знаем. Возможно такой вариант пробовали на сборах/тренировках и что-то не понравилось. А теоретически смотрится интересно. Соболь сильнее Зубкова в обороне. С Марлосом нет смысла и сравнивать - он в отборе участвует только номинально. Больше позиционно, да и то регулярно проваливает подстраховку. Или не бежит. Он бы скорее пригодился с Македонией и Австрией (как козырь на замену во второй половине). Странное было решение. Авантюрное.
    С Македонией вопрос. Напрашивается Цыганков слева и Ярмоленко справа. Но может стоит и поберечь Андрея на Австрию. Плюс - мы же ещё и плей офф планируем играть. Дилемма. Будет ли Шевченко опять рисковать.
    Ссылка
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