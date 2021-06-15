Зубков пропустил вечернюю тренировку сборной Украины

У хавбека повреждение бедра

  • 15.06.2021 23:44
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Зубков пропустил вечернюю тренировку сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков пропустил вечернюю тренировку команды. У него повреждение камбаловидной мышцы ноги, которое он получил в матче с Нидерландами (2:3).

Как сообщил врач сборной Украины Артур Глушенко, Зубков восстанавливается и рассчитывает помочь команде на нынешнем Евро. Ранее сообщалось о том, что матч с Северной Македонией (17 июня) Зубков пропустит.

Все остальные игроки сборной Украины в вечерней тренировке принимали участие.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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