Зубков пропустил вечернюю тренировку сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков пропустил вечернюю тренировку команды. У него повреждение камбаловидной мышцы ноги, которое он получил в матче с Нидерландами (2:3).
Как сообщил врач сборной Украины Артур Глушенко, Зубков восстанавливается и рассчитывает помочь команде на нынешнем Евро. Ранее сообщалось о том, что матч с Северной Македонией (17 июня) Зубков пропустит.
Все остальные игроки сборной Украины в вечерней тренировке принимали участие.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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