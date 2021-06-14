Источник: Зубков пропустит матч с Северной Македонией

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык сообщил, что для вингера сборной Украины Александра Зубкова чемпионат Европы практически закончен.



«У Зубкова неприятная мышечная травма, после которой восстанавливаются около трех недель. В этот период нельзя вообще выполнять беговой работы. Он точно не сыграет с Северной Македонией, дальше – под вопросом», – сказал журналист в авторской программе.



Отметим, что Александр получил травму в начале встречи против команды Нидерландов (2:3) и был заменен на 13-й минуте на Марлоса.

Матч с Северной Македонией состоится в четверг, 17 июня. Начало в 16:00 по Киеву.