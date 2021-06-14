Источник: Зубков пропустит матч с Северной Македонией

Игорь Цыганык сообщил, что восстановление футболиста займет длительное время

  • 14.06.2021 18:41
  • 4131 просмотр
  • 15 комментариев
Источник: Зубков пропустит матч с Северной Македонией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык сообщил, что для вингера сборной Украины Александра Зубкова чемпионат Европы практически закончен.
  
«У Зубкова неприятная мышечная травма, после которой восстанавливаются около трех недель. В этот период нельзя вообще выполнять беговой работы. Он точно не сыграет с Северной Македонией, дальше – под вопросом», – сказал журналист в авторской программе.
 
Отметим, что Александр получил травму в начале встречи против команды Нидерландов (2:3) и был заменен на 13-й минуте на Марлоса.

Матч с Северной Македонией состоится в четверг, 17 июня. Начало в 16:00 по Киеву.

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Источник — Циганик LIVE

(19 голосов)

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Комментарии
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 14.06.2021 20:17
    0
    Коли прочитав у заголовку "Источник", відразу подумав, невже знов Циганик? Не помилився Але, як що то правда, то не дуже добра новина. Скорішого востановлення Зубкову, може у півфінальному матчі вже зможе зіграти
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.06.2021 19:46
    0
    Vadum Hrynchuk, 14.06.2021 19:10
    Ну если Цыганик сказал, то не все так плохо. Опять же, три недели на восстановление и точно не сыграет с БЮРМ. А с Австрией через четыре играть?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 14.06.2021 19:36
    0
    Сподіваюсь, що така інфа для замилювання очей суперників.
    Пішов Зубков на своїх двох.
    Шкутильгав - так.
    Але пошкутильгає-пошкутильгає і перестане.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 14.06.2021 19:31
    0
    Погано, що Циганков травмований. А міг би стати нашою головною зіркою на Євро. Хоча і без нього лівий фланг атаки просідає.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 14.06.2021 19:10
    0
    Ну если Цыганик сказал, то не все так плохо. Опять же, три недели на восстановление и точно не сыграет с БЮРМ. А с Австрией через четыре играть?
    Ссылка
    abc
    online
      abc, 14.06.2021 19:08
    -3
    Слава богу.
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 14.06.2021 19:04
    +1
    Может хоть Цыганков восстановится
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 14.06.2021 19:04
    0
    мда..
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 19:04
    +1
    joe-777, 14.06.2021 19:01
    Нельзя уже дозаявлять. Есть 26 игроков, ими нужно играть
    Мда, хреново...
    Ссылка
    joe-777
    online
      joe-777, 14.06.2021 19:01
    -1
    ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 18:58
    Нужно срочно дозаявлять кого то. Марлос не сможет полноценно заменить Зубкова
    Нельзя уже дозаявлять. Есть 26 игроков, ими нужно играть
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 18:58
    +3
    Нужно срочно дозаявлять кого то. Марлос не сможет полноценно заменить Зубкова
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 14.06.2021 18:57
    0
    Ну 2 хороших варианта:
    Или как голландцами - Зину вингером, Шапаренко в центр. Или пускай Яремчук вспомнит как он играл левым вингером а на острие Биседина или Довбика...
    Хотя для Македонии возможно и Марлос подойдет... на защиту отрабатывать не нужно...
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 14.06.2021 18:47
    -1
    зв1дки у циганека мця 1нфо? сам соб1 намислив 1 видав за щось важливе !!!!!ДИЗЛАЙК!!!!!
    Ссылка
    _MAKs_7777_
    online
      _MAKs_7777_, 14.06.2021 18:46
    0
    Хорошо что бы это было не правда ,,,и как всегда цыганка наврала
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 14.06.2021 18:43
    +4
    Хреново
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 14.06.2021 18:43
    +4
    Хреново
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 18:58
    +3
    Нужно срочно дозаявлять кого то. Марлос не сможет полноценно заменить Зубкова
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 14.06.2021 19:04
    +1
    Может хоть Цыганков восстановится
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.06.2021 19:04
    +1
    joe-777, 14.06.2021 19:01
    Нельзя уже дозаявлять. Есть 26 игроков, ими нужно играть
    Мда, хреново...
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 14.06.2021 20:17
    0
    Коли прочитав у заголовку "Источник", відразу подумав, невже знов Циганик? Не помилився Але, як що то правда, то не дуже добра новина. Скорішого востановлення Зубкову, може у півфінальному матчі вже зможе зіграти
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.06.2021 19:46
    0
    Vadum Hrynchuk, 14.06.2021 19:10
    Ну если Цыганик сказал, то не все так плохо. Опять же, три недели на восстановление и точно не сыграет с БЮРМ. А с Австрией через четыре играть?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 14.06.2021 19:36
    0
    Сподіваюсь, що така інфа для замилювання очей суперників.
    Пішов Зубков на своїх двох.
    Шкутильгав - так.
    Але пошкутильгає-пошкутильгає і перестане.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 14.06.2021 19:31
    0
    Погано, що Циганков травмований. А міг би стати нашою головною зіркою на Євро. Хоча і без нього лівий фланг атаки просідає.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 14.06.2021 19:10
    0
    Ну если Цыганик сказал, то не все так плохо. Опять же, три недели на восстановление и точно не сыграет с БЮРМ. А с Австрией через четыре играть?
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 14.06.2021 19:04
    0
    мда..
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 14.06.2021 18:57
    0
    Ну 2 хороших варианта:
    Или как голландцами - Зину вингером, Шапаренко в центр. Или пускай Яремчук вспомнит как он играл левым вингером а на острие Биседина или Довбика...
    Хотя для Македонии возможно и Марлос подойдет... на защиту отрабатывать не нужно...
    Ссылка
    _MAKs_7777_
    online
      _MAKs_7777_, 14.06.2021 18:46
    0
    Хорошо что бы это было не правда ,,,и как всегда цыганка наврала
    Ссылка
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