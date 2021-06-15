Юрий Калитвинцев – новый главный тренер Полесья

Известный тренер будет работать в Первой лиге

  • 15.06.2021 13:27
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Юрий Калитвинцев – новый главный тренер Полесья

Как и сообщалось ранее, Юрий Калитвинцев возглавил клуб Первой лиги - «Полесье». Сегодня, 15 июня, клуб из Житомира объявил об этом официально.

Срок контракта Калитвинцева с «Полесьем» пока неизвестен. Представление нового тренера состоится вместе с выходом команды из отпуска, о дате будет сообщено позже.

Юрий Калитвинцев за свою карьеру возглавлял «Закарпатье», юношеские сборные Украины, был исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, также работал в российских клубах «Волга» и «Динамо» (Москва). Последним местом работы был донецкий «Олимпик», который он покинул в мае 2021 года.

Бывший тренер «Полесья» Сергей Шищенко получил предложение остаться в структуре клуба.

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Источник — ФК Полесье

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