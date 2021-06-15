Костюк добыла непростую победу на старте турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) с непростой победы начала борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.



В матче первого круга украинка переиграла Мэдисон Бренгл из США (№80 WTA).



Бирмингем. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 4:6, 7:5, 6:3



Это была первая встреча теннисисток. Мэдисон на предыдущем турнире в Ноттингеме проиграла Катерине Козловой.



Костюк во втором круге сразится против Дарьи Касаткиной (№35 WTA) или Полоны Херцог (№73 WTA).