Костюк добыла непростую победу на старте турнира в Бирмингеме

Марта переиграла Мэдисон Бренгл из США

  • 15.06.2021 19:19
  • 726 просмотров
  • 5 комментариев
Костюк добыла непростую победу на старте турнира в Бирмингеме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) с непростой победы начала борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
 
В матче первого круга украинка переиграла Мэдисон Бренгл из США (№80 WTA).
 
Бирмингем. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 4:6, 7:5, 6:3
 
Это была первая встреча теннисисток. Мэдисон на предыдущем турнире в Ноттингеме проиграла Катерине Козловой.
 
Костюк во втором круге сразится против Дарьи Касаткиной (№35 WTA) или Полоны Херцог (№73 WTA).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 15.06.2021 19:30
    0
    Sashamar, 15.06.2021 19:28
    З трансляцією не склалося, але, судячи з перебігу рахунку вчилася на ходу. Навчилася
    Можливо, з Херцог буде навіть легше. Словенка добра на грунті, на траві гірше.
    ой, я б сказала навпаки. В Херцог такі противнючі різані є...
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 15.06.2021 19:28
    +1
    З трансляцією не склалося, але, судячи з перебігу рахунку вчилася на ходу. Навчилася
    Можливо, з Херцог буде навіть легше. Словенка добра на грунті, на траві гірше.
    Ссылка
    Dmytro
    online
      Dmytro, 15.06.2021 19:27
    +4
    Молодець! Так тримати!
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 15.06.2021 19:25
    +4
    А це вже позитив !!! Вигравати матчі після поразки в першому сеті -- це закалка характеру !
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.06.2021 19:21
    +6
    Молодчинка-проявила характер
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.06.2021 19:21
    +6
    Молодчинка-проявила характер
    Ссылка
    Dmytro
    online
      Dmytro, 15.06.2021 19:27
    +4
    Молодець! Так тримати!
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 15.06.2021 19:25
    +4
    А це вже позитив !!! Вигравати матчі після поразки в першому сеті -- це закалка характеру !
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 15.06.2021 19:28
    +1
    З трансляцією не склалося, але, судячи з перебігу рахунку вчилася на ходу. Навчилася
    Можливо, з Херцог буде навіть легше. Словенка добра на грунті, на траві гірше.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 15.06.2021 19:30
    0
    Sashamar, 15.06.2021 19:28
    З трансляцією не склалося, але, судячи з перебігу рахунку вчилася на ходу. Навчилася
    Можливо, з Херцог буде навіть легше. Словенка добра на грунті, на траві гірше.
    ой, я б сказала навпаки. В Херцог такі противнючі різані є...
    Ссылка
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