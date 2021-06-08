Ноттингем. Козлова вышла в третий раунд

Сегодня Катерина Козлова во втором раунде травяного турнира WTA в Ноттингеме встречалась с 13-й сеяной Мэдисон Бренгл.
Украинка одержала победу в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 11 минут.
2-й раунд
Катерина Козлова (Украина) – Мэдисон Бренгл (США, 13) – 6:3, 5:7, 6:3
Следующей соперницей Козловой станет победитель матча между Лесли Керкхове и первой сеяной турнира Йоханной Контой. Вчера Козлова в первом раунде обыграла россиянку Анастасию Гасанову.
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Источник — Sport.ua
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