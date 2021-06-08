Ноттингем. Козлова вышла в третий раунд

Украинка обыграла Мэдисон Бренгл

  • 08.06.2021 15:47
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Ноттингем. Козлова вышла в третий раунд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Сегодня Катерина Козлова во втором раунде травяного турнира WTA в Ноттингеме встречалась с 13-й сеяной Мэдисон Бренгл.

Украинка одержала победу в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 11 минут.

2-й раунд

Катерина Козлова (Украина) – Мэдисон Бренгл (США, 13) – 6:3, 5:7, 6:3

Следующей соперницей Козловой станет победитель матча между Лесли Керкхове и первой сеяной турнира Йоханной Контой. Вчера Козлова в первом раунде обыграла россиянку Анастасию Гасанову.

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Источник — Sport.ua

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