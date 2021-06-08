Катерина Козлова – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого июня украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) продолжит борьбу в рамках травяных соревнований WTA 250 в Ноттингеме.
В матче второго круга основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет с тринадцатой сеяной Мэдисон Бренгл из США (№84 WTA).
Начало матча в 13:05 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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