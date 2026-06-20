Стародубцева и Лейла Фернандес были близки к выходу в полуфинал Ноттингема
Юлия вместе с напарницей проиграли матч 1/4 финала Сюко Аяоме и Чан Хао-Чин
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не сумела выйти в полуфинал парного разряда травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В четвертьфинале украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) проиграли второму сеяному дуэту Сюка Аояма (Япония) / Чан Хао-Чин (Китайский Тайбей) на решающем супертай-брейке.
WTA 250 Ноттингем. Пары. Трава, 1/4 финала
Юлия Стародубцева (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) – Сюка Аояма (Япония) / Чан Хао-Чин (Китайский Тайбей) [2] – 6:4, 6:7 (5:7), [3:10]
Во второй партии Юлия и Лейла дважды подавали на матч в 10-м (имели один матчбол) и в 12-м геймах, но позволили соперницам оформить камбек.
Стародубцева впервые сыграла в одном тандеме с Лейлой Фернандес. Украинско-канадская пара в Ноттингеме успела переиграть Эри Ходзуми и У Фансень.
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