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WTA
20 июня 2026, 09:53 | Обновлено 20 июня 2026, 09:54
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Стародубцева и Лейла Фернандес были близки к выходу в полуфинал Ноттингема

Юлия вместе с напарницей проиграли матч 1/4 финала Сюко Аяоме и Чан Хао-Чин

20 июня 2026, 09:53 | Обновлено 20 июня 2026, 09:54
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0
Стародубцева и Лейла Фернандес были близки к выходу в полуфинал Ноттингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева и Лейла Фернандес
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не сумела выйти в полуфинал парного разряда травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) проиграли второму сеяному дуэту Сюка Аояма (Япония) / Чан Хао-Чин (Китайский Тайбей) на решающем супертай-брейке.

WTA 250 Ноттингем. Пары. Трава, 1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) – Сюка Аояма (Япония) / Чан Хао-Чин (Китайский Тайбей) [2] – 6:4, 6:7 (5:7), [3:10]

Во второй партии Юлия и Лейла дважды подавали на матч в 10-м (имели один матчбол) и в 12-м геймах, но позволили соперницам оформить камбек.

Стародубцева впервые сыграла в одном тандеме с Лейлой Фернандес. Украинско-канадская пара в Ноттингеме успела переиграть Эри Ходзуми и У Фансень.

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Юлия Стародубцева Лейла Фернандес Сюко Аояма Чан Хао-Чин WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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