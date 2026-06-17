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  4. Стародубцева с разгрома стартовала в парном разряде турнира в Ноттингеме
WTA
17 июня 2026, 20:08 |
397
0

Стародубцева с разгрома стартовала в парном разряде турнира в Ноттингеме

Юлия и Лейла Фернандес в двух сетах разобрались с Эри Ходзуми и У Фансень

17 июня 2026, 20:08 |
397
0
Стародубцева с разгрома стартовала в парном разряде турнира в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева выиграла стартовый матч в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) в двух сетах разгромили Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайкий Тайбей) за 57 минут.

WTA 250 Ноттингем. Пары. Трава, 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) – Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайкий Тайбей) – 6:0, 6:2

Стародубцева впервые выступает в одной паре с Лейлой. Следующими соперницами украинки и канадки будут вторые сеяные Сюко Аяома и Чан Хао-Чин.

В одиночном разряде Стардубцева проиграла во втором раунде Эмме Наварро. Лейла Фернандес в первом круге уступила Зейнеп Сонмез.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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