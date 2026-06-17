Стародубцева с разгрома стартовала в парном разряде турнира в Ноттингеме

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева выиграла стартовый матч в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) в двух сетах разгромили Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайкий Тайбей) за 57 минут.

WTA 250 Ноттингем. Пары. Трава, 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) – Эри Ходзуми (Япония) / У Фансень (Китайкий Тайбей) – 6:0, 6:2

Стародубцева впервые выступает в одной паре с Лейлой. Следующими соперницами украинки и канадки будут вторые сеяные Сюко Аяома и Чан Хао-Чин.

В одиночном разряде Стардубцева проиграла во втором раунде Эмме Наварро. Лейла Фернандес в первом круге уступила Зейнеп Сонмез.