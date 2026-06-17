Стародубцева проиграла третьей сеяной в очередном триллере в Ноттингеме

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 59) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Стародубцева проиграла американке, третьей сеяной Эмме Наварро (WTA 25) в трех сетах за 3 часа и 2 минуты – 4:6, 7:6 (7:3), 4:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

Во второй партии при счете 5:0 Юлия не реализовала два сетбола и смогла закрыть сет в свою пользу лишь на тай-брейке.

В четвертьфинале Наварро сыграет с победительницей матча Кэти Волынец – Джессика Бузас Манейро.

Украину в Ноттингеме также представляет Даяна Ястремская, которая 17 июня сыграет с Татьяной Марией во втором круге.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/8 финала

Юлия Стародубцева – Эмма Наварро [3] – 4:6, 7:6 (7:3), 4:6

Фотогалерея (Юлия Стародубцева)