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WTA
17 июня 2026, 16:42 | Обновлено 17 июня 2026, 16:48
984
10

Стародубцева проиграла третьей сеяной в очередном триллере в Ноттингеме

Юлия уступила Эмме Наварро в трех сетах в матче 1/8 финала

17 июня 2026, 16:42 | Обновлено 17 июня 2026, 16:48
984
10 Comments
Стародубцева проиграла третьей сеяной в очередном триллере в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 59) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Стародубцева проиграла американке, третьей сеяной Эмме Наварро (WTA 25) в трех сетах за 3 часа и 2 минуты – 4:6, 7:6 (7:3), 4:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

Во второй партии при счете 5:0 Юлия не реализовала два сетбола и смогла закрыть сет в свою пользу лишь на тай-брейке.

В четвертьфинале Наварро сыграет с победительницей матча Кэти Волынец – Джессика Бузас Манейро.

Украину в Ноттингеме также представляет Даяна Ястремская, которая 17 июня сыграет с Татьяной Марией во втором круге.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/8 финала

Юлия Стародубцева Эмма Наварро [3] – 4:6, 7:6 (7:3), 4:6

Фотогалерея (Юлия Стародубцева)

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 10
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Наварро так розкабаніла - її б по кутах поганяти, а Юля все в центр накидає... Другий сет це взагалі щось: 4 рази подавала на сет - все дарма... В третьому наче на початку брейконула і знову розслабилася...
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+3
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Хворіє людина, нащо її травити через зайву вагу,  неадекватно це та дегенеративно.
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Да , тухес у Наварро знатний. Дівчинка нівроку , гладенька і симпатишна.
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Та нормально бодалася, чого нападати. Вимоги, ніби в десятку входить і за Підсумковий бореться. Емма про... лікувалася початок сезону, але останнім часом потроху почала набирати. Як до речі, і Єва, і навіть — можливо? — Майя, яку Юльця таки дотиснула.
3 роки тому Стародубцеву взагалі ніхто не знав, а зараз: чого не б'є туди, не біжить сюди, не закриває сет на вимогу, досі ніяк у півсотню не ввійде. Швидко звикаємо до хорошего )
UPD. Сюди ж. Шотам Емма — навіть Бідося! Ще на днях її Дарина у 2 сетах топтала, а сьогодні вона Коко приговорила.
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Лучшіє друзья дєвушек ета бріліантьі)
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Нічого нового. Послідовниця стилю а ля Ястремська. Пізніше і засновниця стилю покаже клас.
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