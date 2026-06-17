Стародубцева проиграла третьей сеяной в очередном триллере в Ноттингеме
Юлия уступила Эмме Наварро в трех сетах в матче 1/8 финала
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 59) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
Стародубцева проиграла американке, третьей сеяной Эмме Наварро (WTA 25) в трех сетах за 3 часа и 2 минуты – 4:6, 7:6 (7:3), 4:6.
Это была первая очная встреча соперниц.
Во второй партии при счете 5:0 Юлия не реализовала два сетбола и смогла закрыть сет в свою пользу лишь на тай-брейке.
В четвертьфинале Наварро сыграет с победительницей матча Кэти Волынец – Джессика Бузас Манейро.
Украину в Ноттингеме также представляет Даяна Ястремская, которая 17 июня сыграет с Татьяной Марией во втором круге.
WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/8 финала
Юлия Стародубцева – Эмма Наварро [3] – 4:6, 7:6 (7:3), 4:6
Фотогалерея (Юлия Стародубцева)
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3 роки тому Стародубцеву взагалі ніхто не знав, а зараз: чого не б'є туди, не біжить сюди, не закриває сет на вимогу, досі ніяк у півсотню не ввійде. Швидко звикаємо до хорошего )
UPD. Сюди ж. Шотам Емма — навіть Бідося! Ще на днях її Дарина у 2 сетах топтала, а сьогодні вона Коко приговорила.