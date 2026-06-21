Определена победительница травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме

21 июня состоялся финальный матч травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В поединке за трофей представительница Чехии Мария Боузкова (WTA 27) переиграла американку Эмму Наварро (WTA 25) в трех сетах за 2 часа и 53 минуты – 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

Это была первая очная встреча соперниц.

На своем пути к трофею Мария также одолела: Терезу Валентову, Ганну Клагман, Татьяну Марию и Каролину Плишкову.

Для Боузковой это четвертый титул в карьере и первый на травяном покрытии.

WTA 250 Ноттингем. Трава, финал

Мария Боузкова [4] – Эмма Наварро [3] – 7:6 (7:5), 4:6, 6:2

Фотогалерея матча