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WTA
21 июня 2026, 17:10 | Обновлено 21 июня 2026, 17:15
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Определена победительница травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме

Мария Боузкова в финале соревнований переиграла Эмму Наварро

21 июня 2026, 17:10 | Обновлено 21 июня 2026, 17:15
726
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Определена победительница травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Боузкова
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21 июня состоялся финальный матч травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В поединке за трофей представительница Чехии Мария Боузкова (WTA 27) переиграла американку Эмму Наварро (WTA 25) в трех сетах за 2 часа и 53 минуты – 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

Это была первая очная встреча соперниц.

На своем пути к трофею Мария также одолела: Терезу Валентову, Ганну Клагман, Татьяну Марию и Каролину Плишкову.

Для Боузковой это четвертый титул в карьере и первый на травяном покрытии.

WTA 250 Ноттингем. Трава, финал

Мария Боузкова [4] – Эмма Наварро [3] – 7:6 (7:5), 4:6, 6:2

Фотогалерея матча

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Мария Боузкова Эмма Наварро WTA Ноттингем
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Зайва вага не заважала Еммі добігти до фіналу. Ну не вона перша, не вона остання (а Остапенко?). Тим не менш на фінал її не вистачило, натомість вистачило Бузкову, яка взагалі то зірок з неба не хапає, але тут молодець. 
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Розкабаніла Емма капець Тепер зрозуміло, чому вона останнім часом зливає всім підряд
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