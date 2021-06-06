Козлова одержала волевую победу над россиянкой на турнире в Ноттингеме

Катерина шагает во второй круг основы

  • 06.06.2021 19:24
  • 1963 просмотра
  • 4 комментария
Козлова одержала волевую победу над россиянкой на турнире в Ноттингеме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) выиграла еще один матч в рамках травяных соревнований WTA 250 в Ноттингеме.
 
В матче первого круга украинка, которая преодолела квалификацию, обыграла Анастасию Гасанову из России (№173 WTA).
 
Ноттингем. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 1:6, 6:4, 6:4
 
Отметим, что Козлова уступала в счете во втором сете, но после перерыва, вызванного дождем, сумела перевернуть ход встречи.
 
В следующем раунде Козлова сразится с 13-й сеяной американкой Мэдисон Бренгл (№84 WTA).

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 06.06.2021 22:15
    +2
    відео матчу
    https://www.youtube.com/watch?v=lIrmymEHqGs
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2021 20:55
    +6
    От що дощ животворящий робить) Катю з перемогою!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.06.2021 19:32
    +16
    Щось останнім часом наші дівки ганяють запоребріковських по усім кортам
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 06.06.2021 19:30
    +11
    молодец, утёрла нос гоноровой расиянке
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.06.2021 19:32
    +16
    Щось останнім часом наші дівки ганяють запоребріковських по усім кортам
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 06.06.2021 19:30
    +11
    молодец, утёрла нос гоноровой расиянке
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2021 20:55
    +6
    От що дощ животворящий робить) Катю з перемогою!
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 06.06.2021 22:15
    +2
    відео матчу
    https://www.youtube.com/watch?v=lIrmymEHqGs
    Ссылка
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