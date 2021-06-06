Козлова одержала волевую победу над россиянкой на турнире в Ноттингеме

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) выиграла еще один матч в рамках травяных соревнований WTA 250 в Ноттингеме.
В матче первого круга украинка, которая преодолела квалификацию, обыграла Анастасию Гасанову из России (№173 WTA).
Ноттингем. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 1:6, 6:4, 6:4
Отметим, что Козлова уступала в счете во втором сете, но после перерыва, вызванного дождем, сумела перевернуть ход встречи.
В следующем раунде Козлова сразится с 13-й сеяной американкой Мэдисон Бренгл (№84 WTA).
Источник — Sport.ua
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https://www.youtube.com/watch?v=lIrmymEHqGs
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