Минай исключили из УПЛ. Олимпик и другие 15 клубов получили аттестат

УПЛ по итогам общих сборов проголосовала за то, чтобы исключить «Минай» из состав участников на сезон 2021/22.
«Минай» по итогам минувшего чемпионата вылетел в Первую лигу, однако в клубе рассчитывали, что удастся сохранить место в элите, если «Олимпик» снимется с УПЛ.
Однако «Олимпик» получил аттестат. В том числе аттестат получили новички «Верес», «Черноморец» и «Металлист 1925».
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Источник — УПЛ
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По Олимпику вообще непонятно ушло 9 человек если не больше.И собрать команду быстро это не так просто.
По Олимпику вообще непонятно ушло 9 человек если не больше.И собрать команду быстро это не так просто.
По Олимпику вообще непонятно ушло 9 человек если не больше.И собрать команду быстро это не так просто.
По Олимпику вообще непонятно ушло 9 человек если не больше.И собрать команду быстро это не так просто.
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