Минай исключили из УПЛ. Олимпик и другие 15 клубов получили аттестат

УПЛ подтвердила состав участников нового сезона

  • 15.06.2021 19:30
  • 5035 просмотров
  • 4 комментария
Минай исключили из УПЛ. Олимпик и другие 15 клубов получили аттестат
© upl.ua

УПЛ по итогам общих сборов проголосовала за то, чтобы исключить «Минай» из состав участников на сезон 2021/22.

«Минай» по итогам минувшего чемпионата вылетел в Первую лигу, однако в клубе рассчитывали, что удастся сохранить место в элите, если «Олимпик» снимется с УПЛ.

Однако «Олимпик» получил аттестат. В том числе аттестат получили новички «Верес», «Черноморец» и «Металлист 1925».

Сезон стартует 25 июля. Ранее УПЛ утвердила календарь.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.06.2021 20:15
    +4
    BekXan, 15.06.2021 20:00
    И нада было Кобину самого себя наказывать?Не от здравого ума такое решение учитывая происходящее в клубе и кидком самого Кобина.
    По Олимпику вообще непонятно ушло 9 человек если не больше.И собрать команду быстро это не так просто.
    Ну через год вылетят. Минай в любом случае уже полураспущен и от Олимпика сильно не отличался бы.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 15.06.2021 20:02
    +6
    Ну хоч цього разу за ігровим принципом вирішилося
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 15.06.2021 20:00
    0
    И нада было Кобину самого себя наказывать?Не от здравого ума такое решение учитывая происходящее в клубе и кидком самого Кобина.
    По Олимпику вообще непонятно ушло 9 человек если не больше.И собрать команду быстро это не так просто.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 15.06.2021 19:34
    +4
    Контрабанда кинула Кобина
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 15.06.2021 20:02
    +6
    Ну хоч цього разу за ігровим принципом вирішилося
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.06.2021 20:15
    +4
    BekXan, 15.06.2021 20:00
    И нада было Кобину самого себя наказывать?Не от здравого ума такое решение учитывая происходящее в клубе и кидком самого Кобина.
    По Олимпику вообще непонятно ушло 9 человек если не больше.И собрать команду быстро это не так просто.
    Ну через год вылетят. Минай в любом случае уже полураспущен и от Олимпика сильно не отличался бы.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 15.06.2021 19:34
    +4
    Контрабанда кинула Кобина
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 15.06.2021 20:00
    0
    И нада было Кобину самого себя наказывать?Не от здравого ума такое решение учитывая происходящее в клубе и кидком самого Кобина.
    По Олимпику вообще непонятно ушло 9 человек если не больше.И собрать команду быстро это не так просто.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности