Минай исключили из УПЛ. Олимпик и другие 15 клубов получили аттестат

УПЛ по итогам общих сборов проголосовала за то, чтобы исключить «Минай» из состав участников на сезон 2021/22.

«Минай» по итогам минувшего чемпионата вылетел в Первую лигу, однако в клубе рассчитывали, что удастся сохранить место в элите, если «Олимпик» снимется с УПЛ.

Однако «Олимпик» получил аттестат. В том числе аттестат получили новички «Верес», «Черноморец» и «Металлист 1925».

Сезон стартует 25 июля. Ранее УПЛ утвердила календарь.