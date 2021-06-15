Василий КОБИН: «Насколько я знаю, Минай остается в Премьер-лиге»

Украинский тренер Василий Кобин рассказал, правда ли, что он возвращается в «Минай».

– Будет официальная информация, все будут все знать. Пока нечего комментировать, потому что нет никакой официальной информации.

– «Минай» будет выступать в УПЛ или в Первой лиге?

– Не знаю, 15 июня проходит заседание участников УПЛ. Есть множество разных вариантов, сейчас рано об этом всем говорить.

– Если «Олимпик» снимется с УПЛ, то вы готовы их заменить?

– «Минай» по регламенту, насколько я знаю, насколько мне известно, остается в премьер-лиге. Но это только разговоры, пока нет никакого решения. Это насколько я знаю.

– Можете назвать условия контракта «Миная» с вами? На какой срок рассчитано соглашение?

– Нет никакого контракта, еще нет официального решения. Я не могу ничего комментировать, это одни слухи.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Минай» занял последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ и по спортивному принципу должен вылететь в Первую лигу.