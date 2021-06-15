Василий КОБИН: «Насколько я знаю, Минай остается в Премьер-лиге»

Судя по всему, закарпатский клуб заменит «Олимпик»

  • 15.06.2021 13:34
  • 3143 просмотра
  • 7 комментариев
Василий КОБИН: «Насколько я знаю, Минай остается в Премьер-лиге»
© ФК Минай. Василий Кобин

Украинский тренер Василий Кобин рассказал, правда ли, что он возвращается в «Минай».

– Будет официальная информация, все будут все знать. Пока нечего комментировать, потому что нет никакой официальной информации.

– «Минай» будет выступать в УПЛ или в Первой лиге?
– Не знаю, 15 июня проходит заседание участников УПЛ. Есть множество разных вариантов, сейчас рано об этом всем говорить.

– Если «Олимпик» снимется с УПЛ, то вы готовы их заменить?
– «Минай» по регламенту, насколько я знаю, насколько мне известно, остается в премьер-лиге. Но это только разговоры, пока нет никакого решения. Это насколько я знаю.

– Можете назвать условия контракта «Миная» с вами? На какой срок рассчитано соглашение?
– Нет никакого контракта, еще нет официального решения. Я не могу ничего комментировать, это одни слухи.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Минай» занял последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ и по спортивному принципу должен вылететь в Первую лигу. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    leccinum
    online
      leccinum, 15.06.2021 14:35
    +1
    за какие заслуги? может, справедливее еще одну команди из первой лиги взять?
    или, на краняк, плей-оф между ней и Минаем...
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 15.06.2021 14:24
    +2
    1927FCDK1927, 15.06.2021 14:00
    Буде, смішно якщо Минай, по завершення сезону 21/22 знову вилетить )))
    А ще смішніше буде, якщо знову залишиться після вильоту
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 15.06.2021 14:17
    +1
    Олимпик на Минай - шило на мыло
    Ссылка
    1927FCDK1927
      1927FCDK1927, 15.06.2021 14:00
    +2
    Буде, смішно якщо Минай, по завершення сезону 21/22 знову вилетить )))
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 13:54
    0
    Удачи легенде.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.06.2021 13:53
    +5
    контрабанда рулить! але з вуст найвеличнішого ми вже майже перегнали за рівнем життя Польщу. Два паралельні світи
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 15.06.2021 13:43
    +2
    С такими грошима від конрабанди, Мінай повинен грати в фіналі Ліги чемпіонів УЕФА! За ПЛ мови взагалі не має, що для керівництва команди якихось пару мільонів ЕВРО для павелки?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.06.2021 13:53
    +5
    контрабанда рулить! але з вуст найвеличнішого ми вже майже перегнали за рівнем життя Польщу. Два паралельні світи
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 15.06.2021 14:24
    +2
    1927FCDK1927, 15.06.2021 14:00
    Буде, смішно якщо Минай, по завершення сезону 21/22 знову вилетить )))
    А ще смішніше буде, якщо знову залишиться після вильоту
    Ссылка
    1927FCDK1927
    online
      1927FCDK1927, 15.06.2021 14:00
    +2
    Буде, смішно якщо Минай, по завершення сезону 21/22 знову вилетить )))
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 15.06.2021 13:43
    +2
    С такими грошима від конрабанди, Мінай повинен грати в фіналі Ліги чемпіонів УЕФА! За ПЛ мови взагалі не має, що для керівництва команди якихось пару мільонів ЕВРО для павелки?
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 15.06.2021 14:35
    +1
    за какие заслуги? может, справедливее еще одну команди из первой лиги взять?
    или, на краняк, плей-оф между ней и Минаем...
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 15.06.2021 14:17
    +1
    Олимпик на Минай - шило на мыло
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 13:54
    0
    Удачи легенде.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности