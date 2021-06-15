Второе пришествие: Кобин вскоре возглавит Минай

Закарпатский «Минай» определился с новым главным тренером, который будет тренировать команду в ближайшем будущем.

К возвращению в клуб на пост главного тренера близок Василий Кобин. Он уже встречался с клубным руководством и определенность в этом кадровом вопросе появится в ближайшее время.

По имеющейся информации, «Минай» планирует подготовку к новым испытаниям начать уже в конце этой недели.

Напомним, что экс-игрок национальной сборной Украины Василий Кобин выступал за «Минай» с 2018 года, а со следующего сезона возглавил «горожан» в качестве главного тренера.

24 марта 2021 года «Минай» объявил о расторжении контракта с Василием Кобиным.