Старт 25 июля. Полный календарь первого круга УПЛ сезона 2021/22

УПЛ сформировала календарь до конца года

  • 15.06.2021 17:11
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Старт 25 июля. Полный календарь первого круга УПЛ сезона 2021/22
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УПЛ во время общих сборов сформировала календарь на первый круг чемпионата 2021/22. Базовая дата старта - 25 июля. Первый круг должен завершиться 20 ноября.

С этого сезона УПЛ возвращается к формату 16 клубов.

1 ТУР

25.07.2021

Динамо - Олимпик

Шахтер - Ингулец

Заря - Александрия

Верес - Колос

Ворскла - Днепр-1

Десна - Черноморец

Львов - Мариуполь

Металлист 1925 - Рух


2 ТУР

31.07.2021

Динамо - Верес

Львов - Шахтер

Ингулец - Заря

Колос - Металлист 1925

Ворскла - Рух

Мариуполь - Десна

Черноморец - Днепр-1

Олимпик - Александрия


3 ТУР

07.08.2021

Заря - Динамо

Шахтер - Александрия

Олимпик - Колос

Ворскла - Львов

Десна - Ингулец

Днепр-1 - Мариуполь

Рух - Верес

Металлист 1925 - Черноморец


4 ТУР

14.08.2021

Ингулец - Динамо

Шахтер - Металлист 1925

Заря - Олимпик

Колос - Рух

Верес - Ворскла

Десна - Днепр-1

Львов - Александрия

Мариуполь - Черноморец


5 ТУР

21.08.2021

Динамо - Десна

Черноморец - Шахтер

Мариуполь - Заря

Колос - Александрия

Ворскла - Металлист 1925

Днепр-1 - Рух

Львов - Ингулец

Верес - Олимпик


6 ТУР

28.08.2021

Динамо - Колос

Олимпик - Шахтер

Заря - Ворскла

Десна - Верес

Металлист 1925 - Днепр-1

Рух - Львов

Черноморец - Александрия

Ингулец - Мариуполь


7 ТУР

11.09.2021

Металлист 1925 - Динамо

Шахтер - Днепр-1

Рух- Заря

Колос - Мариуполь

Ворскла - Десна

Верес - Львов

Александрия - Ингулец

Олимпик - Черноморец


8 ТУР

18.09.2021

Динамо - Александрия

Мариуполь - Шахтер

Заря - Черноморец

Ингулец - Колос

Ворскла - Олимпик

Десна - Рух

Днепр-1 - Верес

Львов - Металлист 1925


9 ТУР

25.09.2021

Рух - Динамо

Шахтер - Верес

Днепр-1 - Заря

Колос - Ворскла

Десна - Металлист 1925

Олимпик - Львов

Александрия - Мариуполь

Черноморец - Ингулец


10 ТУР

02.10.2021

Динамо - Шахтер

Заря - Десна

Колос - Черноморец

Ворскла - Ингулец

Львов - Днепр-1

Верес - Александрия

Мариуполь - Рух

Металлист 1925 - Олимпик


11 ТУР

16.10.2021

Львов - Динамо

Шахтер - Заря

Днепр-1 - Колос

Александрия - Ворскла

Олимпик - Десна

Ингулец - Рух

Мариуполь - Металлист 1925

Черноморец - Верес


12 ТУР

23.10.2021

Динамо - Днепр-1

Ворскла - Шахтер

Заря - Колос

Десна - Александрия

Черноморец - Львов

Рух - Олимпик

Верес - Мариуполь

Металлист 1925 - Ингулец


13 ТУР

30.10.2021

Мариуполь - Динамо

Шахтер - Десна

Металлист 1925 - Заря

Колос - Львов

Ворскла - Черноморец

Днепр-1 - Олимпик

Рух - Александрия

Ингулец - Верес


14 ТУР

06.11.2021

Динамо - Ворскла

Колос - Шахтер

Заря - Верес

Львов - Десна

Ингулец - Днепр-1

Александрия - Металлист 1925

Черноморец - Рух

Олимпик - Мариуполь


15 ТУР

20.11.2021

Черноморец - Динамо

Шахтер - Рух

Львов - Заря

Десна - Колос

Ворскла - Мариуполь

Днепр-1 - Александрия

Олимпик - Ингулец

Верес - Металлист 1925

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Источник — УПЛ

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