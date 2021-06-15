Старт 25 июля. Полный календарь первого круга УПЛ сезона 2021/22

УПЛ во время общих сборов сформировала календарь на первый круг чемпионата 2021/22. Базовая дата старта - 25 июля. Первый круг должен завершиться 20 ноября.
С этого сезона УПЛ возвращается к формату 16 клубов.
1 ТУР
25.07.2021
Динамо - Олимпик
Шахтер - Ингулец
Заря - Александрия
Верес - Колос
Ворскла - Днепр-1
Десна - Черноморец
Львов - Мариуполь
Металлист 1925 - Рух
2 ТУР
31.07.2021
Динамо - Верес
Львов - Шахтер
Ингулец - Заря
Колос - Металлист 1925
Ворскла - Рух
Мариуполь - Десна
Черноморец - Днепр-1
Олимпик - Александрия
3 ТУР
07.08.2021
Заря - Динамо
Шахтер - Александрия
Олимпик - Колос
Ворскла - Львов
Десна - Ингулец
Днепр-1 - Мариуполь
Рух - Верес
Металлист 1925 - Черноморец
4 ТУР
14.08.2021
Ингулец - Динамо
Шахтер - Металлист 1925
Заря - Олимпик
Колос - Рух
Верес - Ворскла
Десна - Днепр-1
Львов - Александрия
Мариуполь - Черноморец
5 ТУР
21.08.2021
Динамо - Десна
Черноморец - Шахтер
Мариуполь - Заря
Колос - Александрия
Ворскла - Металлист 1925
Днепр-1 - Рух
Львов - Ингулец
Верес - Олимпик
6 ТУР
28.08.2021
Динамо - Колос
Олимпик - Шахтер
Заря - Ворскла
Десна - Верес
Металлист 1925 - Днепр-1
Рух - Львов
Черноморец - Александрия
Ингулец - Мариуполь
7 ТУР
11.09.2021
Металлист 1925 - Динамо
Шахтер - Днепр-1
Рух- Заря
Колос - Мариуполь
Ворскла - Десна
Верес - Львов
Александрия - Ингулец
Олимпик - Черноморец
8 ТУР
18.09.2021
Динамо - Александрия
Мариуполь - Шахтер
Заря - Черноморец
Ингулец - Колос
Ворскла - Олимпик
Десна - Рух
Днепр-1 - Верес
Львов - Металлист 1925
9 ТУР
25.09.2021
Рух - Динамо
Шахтер - Верес
Днепр-1 - Заря
Колос - Ворскла
Десна - Металлист 1925
Олимпик - Львов
Александрия - Мариуполь
Черноморец - Ингулец
10 ТУР
02.10.2021
Динамо - Шахтер
Заря - Десна
Колос - Черноморец
Ворскла - Ингулец
Львов - Днепр-1
Верес - Александрия
Мариуполь - Рух
Металлист 1925 - Олимпик
11 ТУР
16.10.2021
Львов - Динамо
Шахтер - Заря
Днепр-1 - Колос
Александрия - Ворскла
Олимпик - Десна
Ингулец - Рух
Мариуполь - Металлист 1925
Черноморец - Верес
12 ТУР
23.10.2021
Динамо - Днепр-1
Ворскла - Шахтер
Заря - Колос
Десна - Александрия
Черноморец - Львов
Рух - Олимпик
Верес - Мариуполь
Металлист 1925 - Ингулец
13 ТУР
30.10.2021
Мариуполь - Динамо
Шахтер - Десна
Металлист 1925 - Заря
Колос - Львов
Ворскла - Черноморец
Днепр-1 - Олимпик
Рух - Александрия
Ингулец - Верес
14 ТУР
06.11.2021
Динамо - Ворскла
Колос - Шахтер
Заря - Верес
Львов - Десна
Ингулец - Днепр-1
Александрия - Металлист 1925
Черноморец - Рух
Олимпик - Мариуполь
15 ТУР
20.11.2021
Черноморец - Динамо
Шахтер - Рух
Львов - Заря
Десна - Колос
Ворскла - Мариуполь
Днепр-1 - Александрия
Олимпик - Ингулец
Верес - Металлист 1925
Источник — УПЛ
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