ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кобин - тренер Миная

Клуб «Минай» на официальном сайте сообщил о возвращении в команду наставника Василия Кобина.

Ранее «Кобин» вывел «Минай» в УПЛ, однако в марте покинул команду, которая находилась среди аутсайдеров чемпионата. В итоге клуб вылетел в Первую лигу.

Помощником Кобина станет Николай Цымбал, который как раз заменил тренера после его увольнения.

При этом наставник не исключал, что «Минай» может остаться в УПЛ, если «Олимпик» решит сняться с сезона 2021/22.