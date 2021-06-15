ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кобин - тренер Миная

Клуб «Минай» на официальном сайте сообщил о возвращении в команду наставника Василия Кобина.
Ранее «Кобин» вывел «Минай» в УПЛ, однако в марте покинул команду, которая находилась среди аутсайдеров чемпионата. В итоге клуб вылетел в Первую лигу.
Помощником Кобина станет Николай Цымбал, который как раз заменил тренера после его увольнения.
При этом наставник не исключал, что «Минай» может остаться в УПЛ, если «Олимпик» решит сняться с сезона 2021/22.
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Источник — ФК Минай
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