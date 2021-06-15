ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кобин - тренер Миная

Наставник вернулся в команду

  • 15.06.2021 15:51
  • 2067 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кобин - тренер Миная
© fcminaj.com

Клуб «Минай» на официальном сайте сообщил о возвращении в команду наставника Василия Кобина.

Ранее «Кобин» вывел «Минай» в УПЛ, однако в марте покинул команду, которая находилась среди аутсайдеров чемпионата. В итоге клуб вылетел в Первую лигу.

Помощником Кобина станет Николай Цымбал, который как раз заменил тренера после его увольнения.

При этом наставник не исключал, что «Минай» может остаться в УПЛ, если «Олимпик» решит сняться с сезона 2021/22.

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Источник — ФК Минай

(2 голоса)

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Комментарии
    JohnNeuman
    online
      JohnNeuman, 15.06.2021 16:21
    0
    так а главного игрока команды возвращают? Если нет, то нет и смысла продолжать в пермер лиге играть
    Ссылка
    Istm
      Istm, 15.06.2021 16:07
    0
    "устроили тут ромашка - любит/не любит" (с)
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 15.06.2021 16:03
    +1
    О це так поворот...
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 15.06.2021 16:03
    +1
    О це так поворот...
    Ссылка
    JohnNeuman
    online
      JohnNeuman, 15.06.2021 16:21
    0
    так а главного игрока команды возвращают? Если нет, то нет и смысла продолжать в пермер лиге играть
    Ссылка
    Istm
      Istm, 15.06.2021 16:07
    0
    "устроили тут ромашка - любит/не любит" (с)
    Ссылка
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