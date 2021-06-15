Еврокубков теперь три. Жеребьевка 1-го раунда отбора Лиги конференций

15 июня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги конференций, нового, третьего по силе, еврокубкового турнира.
Матчи этой стадии состоятся 8 и 15 июля. В жеребьевке приняли участие 66 команд. Победители пар выйдут во второй отборочный раунд. В албанской Тиране 25 мая 2022 года состоится первый в истории финал Лиги конференций.
Полтавская «Ворскла» начнет борьбу со 2-го раунда квалификации Лиги конференций (жеребьевка пройдет завтра, 16 июня), а «Колос» из Ковалевки – с 3-го этапа отбора.
Лига конференций 2021/22
1-й раунд квалификации, 8 и 15 июля
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.