Жеребьевка 1-го раунда квалификации Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка первого отборочного раунда Лиги конференций пройдет 15 июня в 14:00 по Киеву. Матчи этой стадии состоятся 8 и 15 июля.

В жеребьевке примут участие 66 команд, включая двух представителей Албании, где 25 мая 2022 года состоится первый в истории финал Лиги конференций. Победители пар выйдут во второй отборочный раунд.

Всего в жеребьевке примет участие 66 команд. Администрация УЕФА образовала группы и разделила их участников на сеяных и несеяных, основываясь на клубном рейтинге коэффициентов УЕФА. Всего было образовано 7 групп по 8 клубов (группы 1–7) и одна группа с 10 командами (группа 8). В каждой группе команды поделены на одинаковое число сеяных и несеяных.

Каждому клубу каждой группы был присужден случайный номер: от 1 до 4 сеяным командам, от 5 до 8 – несеяным. В одной чаше будут находиться шары с цифрами сеяных клубов (1–4), в другой – шары с цифрами несеяных клубов (5-8). Из каждой чаши возьмут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Сперва достанут первый шар и покажут цифру, которая в нем находилась, затем ту же процедуру проделают со вторым шаром, чтобы составить пару соперников. Так и будут образованы пары во всех семи группах. Например, если в первом шаре была цифра 2, а во втором - цифра 8, то клубы с номером 2 во всех группах сыграют против команды с номером 8. Первый матч дома будет проводить команда, шар с цифрой которой достали из чаши первым.

Лига конференций 2020/21

1-й раунд квалификации. Группы посева