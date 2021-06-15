Олимпик пока в списке УПЛ. Состоялась жеребьевка календаря сезона 2021/22

Сегодня УПЛ проводит общие сборы, а также организовала жеребьевку календаря чемпионата Украины сезона 2021/22.

Клуб «Олимпик», который после дисквалификации президента Владислава Гельзина все еще официально не подтвердил свое участие, пока что находится в списке УПЛ и присутствует в календаре.

Базовая дата 1-го тура - 25 июля.

1-й тур. 25 июля

Динамо - Олимпик

Шахтер - Ингулец

Заря - Александрия

Верес - Колос

Ворскла - Днепр-1

Десна - Черноморец

Львов - Мариуполь

Металлист 1925 - Рух

Матч «Динамо» - «Шахтер» состоится 2 октября в 10-м туре.

Полное расписание появится позже.