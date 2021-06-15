Олимпик пока в списке УПЛ. Состоялась жеребьевка календаря сезона 2021/22

Сегодня УПЛ проводит общие сборы, а также организовала жеребьевку календаря чемпионата Украины сезона 2021/22.
Клуб «Олимпик», который после дисквалификации президента Владислава Гельзина все еще официально не подтвердил свое участие, пока что находится в списке УПЛ и присутствует в календаре.
Базовая дата 1-го тура - 25 июля.
1-й тур. 25 июля
Динамо - Олимпик
Шахтер - Ингулец
Заря - Александрия
Верес - Колос
Ворскла - Днепр-1
Десна - Черноморец
Львов - Мариуполь
Металлист 1925 - Рух
Матч «Динамо» - «Шахтер» состоится 2 октября в 10-м туре.
Полное расписание появится позже.
Источник — Трибуна
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