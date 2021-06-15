Олимпик пока в списке УПЛ. Состоялась жеребьевка календаря сезона 2021/22

Известен календарь нового сезона УПЛ

  • 15.06.2021 15:35
  • 2749 просмотров
  • 3 комментария
Олимпик пока в списке УПЛ. Состоялась жеребьевка календаря сезона 2021/22
© upl.ua

Сегодня УПЛ проводит общие сборы, а также организовала жеребьевку календаря чемпионата Украины сезона 2021/22.

Клуб «Олимпик», который после дисквалификации президента Владислава Гельзина все еще официально не подтвердил свое участие, пока что находится в списке УПЛ и присутствует в календаре.

Базовая дата 1-го тура - 25 июля.

1-й тур. 25 июля

Динамо - Олимпик

Шахтер - Ингулец

Заря - Александрия

Верес - Колос

Ворскла - Днепр-1

Десна - Черноморец

Львов - Мариуполь

Металлист 1925 - Рух

Матч «Динамо» - «Шахтер» состоится 2 октября в 10-м туре.

Полное расписание появится позже.

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Источник — Трибуна

(10 голосов)

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Комментарии
    leccinum
    online
      leccinum, 15.06.2021 16:09
    0
    Владислав Антонов, 15.06.2021 15:48
    Норм. Зоря-Олександрія і Ворскла-Дніпро - цікаві пари. А Динамо знову з Олімпіком в першому турі
    ну а як інакше? в якомусь з 15 турів мусить бути нецікава пара Динамо - Олімпік
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 16:01
    +1
    Надо сразу менять на Николаев и пусть команда готовится.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 15.06.2021 15:48
    +1
    Норм. Зоря-Олександрія і Ворскла-Дніпро - цікаві пари. А Динамо знову з Олімпіком в першому турі
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 16:01
    +1
    Надо сразу менять на Николаев и пусть команда готовится.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 15.06.2021 15:48
    +1
    Норм. Зоря-Олександрія і Ворскла-Дніпро - цікаві пари. А Динамо знову з Олімпіком в першому турі
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 15.06.2021 16:09
    0
    Владислав Антонов, 15.06.2021 15:48
    Норм. Зоря-Олександрія і Ворскла-Дніпро - цікаві пари. А Динамо знову з Олімпіком в першому турі
    ну а як інакше? в якомусь з 15 турів мусить бути нецікава пара Динамо - Олімпік
    Ссылка
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