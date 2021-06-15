Роналду отобрал у Шевченко рекорд чемпионатов Европы

Оформив дубль в ворота Венгрии, Криштиану Роналду установил еще один рекорд чемпионатов Европы. В возрасте 36 лет и 103 дней он стал самым возрастным автором дубля в истории турнира.

Предыдущий рекорд принадлежал Андрея Шевченко, который в возрасте 35 лет и 256 дней оформил дубль в ворота Швеции на Евро-2012.

Кроме этого, в матче с Венгрией Роналду установил еще два рекорда чемпионатов Европы.