Роналду отобрал у Шевченко рекорд чемпионатов Европы

Лидер сборной Португалии стал самым возрастным автором дубля в истории турнира

  • 15.06.2021 21:20
  • 5229 просмотров
  • 1 комментарий
Роналду отобрал у Шевченко рекорд чемпионатов Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Оформив дубль в ворота Венгрии, Криштиану Роналду установил еще один рекорд чемпионатов Европы. В возрасте 36 лет и 103 дней он стал самым возрастным автором дубля в истории турнира.

Предыдущий рекорд принадлежал Андрея Шевченко, который в возрасте 35 лет и 256 дней оформил дубль в ворота Швеции на Евро-2012.

Кроме этого, в матче с Венгрией Роналду установил еще два рекорда чемпионатов Европы.

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Источник — Opta

(17 голосов)

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Комментарии
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 15.06.2021 22:03
    +2
    Вот же сучий потрох, такой рекорд сломал))) Если бы не спина Шевы, он бы еще понаводил шорохуив сетках ворот соперников, конечно
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 15.06.2021 22:03
    +2
    Вот же сучий потрох, такой рекорд сломал))) Если бы не спина Шевы, он бы еще понаводил шорохуив сетках ворот соперников, конечно
    Ссылка
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