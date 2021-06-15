Криштиану Роналду установил рекорд, который вряд ли кто-либо побьет

Матчем против венгров 36-летний капитан сборной Португалии Криштиану Роналду начал выступление в рекордном пятом финальном турнире чемпионата Европы.

Верится с трудом, что кто-либо сможет превзойти это феноменальное достижение. Разве что сам Криштиану, который, если не завершит карьеру, через три года будет ненамного старше, чем Лотар Маттеус на своем последнем Евро.

Между тем, после поединка с Венгрией два товарища Роналду по команде – Жоау Моутинью и Пепе – пополнили число игроков, выступавших на четырех ЧЕ. И список старожилов финальных турниров насчитывает теперь 22 фамилии: 5 – из Швеции, по 3 – из Германии, Италии, Португалии и Чехии, 2 – из Хорватии, по 1 – из Дании, Нидерландов и Франции.

Старожилы финальных турниров чемпионатов Европы

Т Игрок Сборная ЧЕ 5 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 2004-2020 4 Лотар МАТТЕУС ФРГ / Германия 1980-1988, 2000 Петер ШМАЙХЕЛЬ Дания 1988-2000 Эдвин ВАН ДЕР САР Нидерланды 1996-2008 Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО Италия 1996-2008 Лилиан ТЮРАМ Франция 1996-2008 Улоф МЕЛЬБЕРГ Швеция 2000-2012 Томаш РОСИЦКИ Чехия 2000-2004, 2012-2016 Джанлуиджи БУФФОН Италия 2004-2016 Златан ИБРАГИМОВИЧ Швеция 2004-2016 Андреас ИСАКССОН Швеция 2004-2016 Ярослав ПЛАШИЛ Чехия 2004-2016 Лукас ПОДОЛЬСКИ Германия 2004-2016 Дарио СРНА Хорватия 2004-2016 Ким ЧЕЛЬСТРЕМ Швеция 2004-2016 Петр ЧЕХ Чехия 2004-2016 Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия 2004-2016 ЖОАУ МОУТИНЬЮ Португалия 2008-2020 Джорджо КЬЕЛЛИНИ Италия 2008-2020 Себастьян ЛАРССОН Швеция 2008-2020 Лука МОДРИЧ Хорватия 2008-2020 ПЕПЕ Португалия 2008-2020

Т – количество турниров, в которых игрок принимал участие в матчах.