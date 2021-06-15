Криштиану Роналду установил рекорд, который вряд ли кто-либо побьет

Матчем против венгров 36-летний капитан сборной Португалии Криштиану Роналду начал выступление в рекордном пятом финальном турнире чемпионата Европы.
Верится с трудом, что кто-либо сможет превзойти это феноменальное достижение. Разве что сам Криштиану, который, если не завершит карьеру, через три года будет ненамного старше, чем Лотар Маттеус на своем последнем Евро.
Между тем, после поединка с Венгрией два товарища Роналду по команде – Жоау Моутинью и Пепе – пополнили число игроков, выступавших на четырех ЧЕ. И список старожилов финальных турниров насчитывает теперь 22 фамилии: 5 – из Швеции, по 3 – из Германии, Италии, Португалии и Чехии, 2 – из Хорватии, по 1 – из Дании, Нидерландов и Франции.
Старожилы финальных турниров чемпионатов Европы
|
Т
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
5
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2004-2020
|
4
|
Лотар МАТТЕУС
|
ФРГ / Германия
|
1980-1988, 2000
|
|
Петер ШМАЙХЕЛЬ
|
Дания
|
1988-2000
|
|
Эдвин ВАН ДЕР САР
|
Нидерланды
|
1996-2008
|
|
Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО
|
Италия
|
1996-2008
|
|
Лилиан ТЮРАМ
|
Франция
|
1996-2008
|
|
Улоф МЕЛЬБЕРГ
|
Швеция
|
2000-2012
|
|
Томаш РОСИЦКИ
|
Чехия
|
2000-2004, 2012-2016
|
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
2004-2016
|
|
Златан ИБРАГИМОВИЧ
|
Швеция
|
2004-2016
|
|
Андреас ИСАКССОН
|
Швеция
|
2004-2016
|
|
Ярослав ПЛАШИЛ
|
Чехия
|
2004-2016
|
|
Лукас ПОДОЛЬСКИ
|
Германия
|
2004-2016
|
|
Дарио СРНА
|
Хорватия
|
2004-2016
|
|
Ким ЧЕЛЬСТРЕМ
|
Швеция
|
2004-2016
|
|
Петр ЧЕХ
|
Чехия
|
2004-2016
|
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
2004-2016
|
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
Португалия
|
2008-2020
|
|
Джорджо КЬЕЛЛИНИ
|
Италия
|
2008-2020
|
|
Себастьян ЛАРССОН
|
Швеция
|
2008-2020
|
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
2008-2020
|
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
2008-2020
Т – количество турниров, в которых игрок принимал участие в матчах.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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PS. Толік, правда ти це прочитав, не упусти свій шанс...
Модрич - фифти-фифти, но сомнительно так как они с КриРо в целом ровесники, при этом Роналду на данном этапе выглядит лучше Модрича. Так что если обойдется без травм сомнительно чтобы на следующее Евро Модрич поехал, а Роналду - нет. Тем более выход Хорватии в финальную стадию Евро несколько более сомнителен чем Португалии. Моутиньо в общем-то касается то же самое.
PS. Толік, правда ти це прочитав, не упусти свій шанс...
Модрич - фифти-фифти, но сомнительно так как они с КриРо в целом ровесники, при этом Роналду на данном этапе выглядит лучше Модрича. Так что если обойдется без травм сомнительно чтобы на следующее Евро Модрич поехал, а Роналду - нет. Тем более выход Хорватии в финальную стадию Евро несколько более сомнителен чем Португалии. Моутиньо в общем-то касается то же самое.
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