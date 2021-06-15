Криштиану Роналду установил рекорд, который вряд ли кто-либо побьет

Капитан сборной Португалии провел первый матч в пятом для себя Евро

  • 15.06.2021 21:28
  • 5404 просмотра
  • 6 комментариев
Криштиану Роналду установил рекорд, который вряд ли кто-либо побьет
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матчем против венгров 36-летний капитан сборной Португалии Криштиану Роналду начал выступление в рекордном пятом финальном турнире чемпионата Европы.

Верится с трудом, что кто-либо сможет превзойти это феноменальное достижение. Разве что сам Криштиану, который, если не завершит карьеру, через три года будет ненамного старше, чем Лотар Маттеус на своем последнем Евро.

Между тем, после поединка с Венгрией два товарища Роналду по команде – Жоау Моутинью и Пепе – пополнили число игроков, выступавших на четырех ЧЕ. И список старожилов финальных турниров насчитывает теперь 22 фамилии: 5 – из Швеции, по 3 – из Германии, Италии, Португалии и Чехии, 2 – из Хорватии, по 1 – из Дании, Нидерландов и Франции.

Старожилы финальных турниров чемпионатов Европы

Т

Игрок

Сборная

ЧЕ

5

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2004-2020

4

Лотар МАТТЕУС

ФРГ / Германия

1980-1988, 2000

 

Петер ШМАЙХЕЛЬ

Дания

1988-2000

 

Эдвин ВАН ДЕР САР

Нидерланды

1996-2008

 

Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО

Италия

1996-2008

 

Лилиан ТЮРАМ

Франция

1996-2008

 

Улоф МЕЛЬБЕРГ

Швеция

2000-2012

 

Томаш РОСИЦКИ

Чехия

2000-2004, 2012-2016

 

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

2004-2016

 

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Швеция

2004-2016

 

Андреас ИСАКССОН

Швеция

2004-2016

 

Ярослав ПЛАШИЛ

Чехия

2004-2016

 

Лукас ПОДОЛЬСКИ

Германия

2004-2016

 

Дарио СРНА

Хорватия

2004-2016

 

Ким ЧЕЛЬСТРЕМ

Швеция

2004-2016

 

Петр ЧЕХ

Чехия

2004-2016

 

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

2004-2016

 

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

Португалия

2008-2020

 

Джорджо КЬЕЛЛИНИ

Италия

2008-2020

 

Себастьян ЛАРССОН

Швеция

2008-2020

 

Лука МОДРИЧ

Хорватия

2008-2020

 

ПЕПЕ

Португалия

2008-2020

Т – количество турниров, в которых игрок принимал участие в матчах.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    nivava
      nivava, 15.06.2021 22:32
    0
    А у нашій сбірній є козирний ТУЗ, який може вийти на останній хвилині матчу і побити усі ці рекорди.
    PS. Толік, правда ти це прочитав, не упусти свій шанс...
    Ссылка
    Валерій Заремба
      Валерій Заремба, 15.06.2021 22:16
    0
    В Маттеуса могло бути 6 (в додачу до 5 ЧС), але в 1992 травма, а в 1996 "гострий" язик цьому завадили
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 15.06.2021 22:01
    0
    Semiramida, 15.06.2021 21:53
    Не знаю как насчёт превзойти, но Моутиньо, Пепе, и Модрич вполне могут повторить достижение Рональду в 5-ть турниров!
    Пепе - почти 100% нет так как ему уже 38. Не думаю что в 41 он поедет на Евро.
    Модрич - фифти-фифти, но сомнительно так как они с КриРо в целом ровесники, при этом Роналду на данном этапе выглядит лучше Модрича. Так что если обойдется без травм сомнительно чтобы на следующее Евро Модрич поехал, а Роналду - нет. Тем более выход Хорватии в финальную стадию Евро несколько более сомнителен чем Португалии. Моутиньо в общем-то касается то же самое.
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 15.06.2021 22:01
    -6
    Да с такими тягами когда ты неприкосаемый можно и до 50 лет играть. И 50 голов забивать за сезон.
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 15.06.2021 21:53
    +2
    Не знаю как насчёт превзойти, но Моутиньо, Пепе, и Модрич вполне могут повторить достижение Рональду в 5-ть турниров!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 15.06.2021 21:39
    +8
    Роналду не выглядит на свои годы. Он еще не один рекорд установит!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 15.06.2021 21:39
    +8
    Роналду не выглядит на свои годы. Он еще не один рекорд установит!
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 15.06.2021 21:53
    +2
    Не знаю как насчёт превзойти, но Моутиньо, Пепе, и Модрич вполне могут повторить достижение Рональду в 5-ть турниров!
    Ссылка
    nivava
      nivava, 15.06.2021 22:32
    0
    А у нашій сбірній є козирний ТУЗ, який може вийти на останній хвилині матчу і побити усі ці рекорди.
    PS. Толік, правда ти це прочитав, не упусти свій шанс...
    Ссылка
    Валерій Заремба
    online
      Валерій Заремба, 15.06.2021 22:16
    0
    В Маттеуса могло бути 6 (в додачу до 5 ЧС), але в 1992 травма, а в 1996 "гострий" язик цьому завадили
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 15.06.2021 22:01
    0
    Semiramida, 15.06.2021 21:53
    Не знаю как насчёт превзойти, но Моутиньо, Пепе, и Модрич вполне могут повторить достижение Рональду в 5-ть турниров!
    Пепе - почти 100% нет так как ему уже 38. Не думаю что в 41 он поедет на Евро.
    Модрич - фифти-фифти, но сомнительно так как они с КриРо в целом ровесники, при этом Роналду на данном этапе выглядит лучше Модрича. Так что если обойдется без травм сомнительно чтобы на следующее Евро Модрич поехал, а Роналду - нет. Тем более выход Хорватии в финальную стадию Евро несколько более сомнителен чем Португалии. Моутиньо в общем-то касается то же самое.
    Ссылка
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