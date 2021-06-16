Турнирные таблицы Евро-2020. Итоги первого тура: кто вышел в лидеры

15 июня в центральном матче первого тура Евро-2020 сборная Франции победила команду Германии (1:0).
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На континентальном форуме прошли 12 матчей, и стартовый тур завершен.
Определены лидеры групп: Италия, Бельгия, Австрия, Чехия, Словакия и Португалия.
Евро-2020. 1-й тур
11 июня
- 22:00. Турция – Италия – 0:3
12 июня
- 16:00. Уэльс – Швейцария – 1:1
- 19:00. Дания – Финляндия – 0:1
- 22:00. Бельгия – Россия – 3:0
13 июня
- 16:00. Англия – Хорватия – 1:0
- 19:00. Австрия – Северная Македония – 3:1
- 22:00. Нидерланды – Украина – 3:2
14 июня
- 16:00. Шотландия – Чехия – 0:2
- 19:00. Польша – Словакия – 1:2
- 22:00. Испания – Швеция – 0:0
15 июня
- 19:00. Венгрия – Португалия – 0:3
- 22:00. Франция – Германия – 1:0
Турнирные таблицы
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Источник — Sport.ua
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