Турнирные таблицы Евро-2020. Итоги первого тура: кто вышел в лидеры

На континентальном форуме прошли 12 матчей, и стартовый тур завершен

  • 16.06.2021 00:15
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Турнирные таблицы Евро-2020. Итоги первого тура: кто вышел в лидеры
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 июня в центральном матче первого тура Евро-2020 сборная Франции победила команду Германии (1:0).

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На континентальном форуме прошли 12 матчей, и стартовый тур завершен.

Определены лидеры групп: Италия, Бельгия, Австрия, Чехия, Словакия и Португалия.

Евро-2020. 1-й тур

11 июня

  • 22:00. Турция – Италия – 0:3

12 июня

  • 16:00. Уэльс – Швейцария – 1:1
  • 19:00. Дания – Финляндия – 0:1
  • 22:00. Бельгия – Россия – 3:0

13 июня

  • 16:00. Англия – Хорватия – 1:0
  • 19:00. Австрия – Северная Македония – 3:1
  • 22:00. Нидерланды – Украина – 3:2

14 июня

  • 16:00. Шотландия – Чехия – 0:2
  • 19:00. Польша – Словакия – 1:2
  • 22:00. Испания – Швеция – 0:0

15 июня

  • 19:00. Венгрия – Португалия – 0:3
  • 22:00. Франция – Германия – 1:0

Турнирные таблицы

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Источник — Sport.ua

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