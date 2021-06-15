Николаев может отказаться от участия в следующем сезоне Первой лиги

Причина – финансовые трудности

  • 15.06.2021 13:56
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Николаев может отказаться от участия в следующем сезоне Первой лиги
© МФК Николаев

«Николаев» может отказаться от подачи заявки на выступление в Первой лиге чемпионата Украины в сезоне 2021/22.

Причиной стали финансовые проблемы, с которыми столкнулся клуб в последнее время. Из заявленного финансового ресурса, который клуб просил выделить из городского бюджета для финансирования первой и второй команд, а также ДЮФШ «Николаев», было выделено всего около 40%.

В результате клуб закончил сезон 2020/21 с солидным дефицитом, покрывать который попросту не из чего.

«Николаев» до последнего тура Первой лиги боролся за выход в УПЛ, однако все же уступил третью строчку чемпионата «Металлисту 1925». Команда Ильи Близнюка финишировала четвертой.

В группе «Б» Второй лиги также выступал «Николаев-2», который завершил сезон на последнем месте с восемью набранными очками.

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Источник — Sportarena

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