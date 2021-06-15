Евро-2020. Группа F: квартет смерти, где может родиться новый чемпион

Sport.ua представляет заключительную четверку участников чемпионата Европы

  • 15.06.2021 13:03
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Евро-2020. Группа F: квартет смерти, где может родиться новый чемпион
© Getty Images/Global Images Ukraine

После того, как мы детально рассмотрели все группы континентального чемпионата, на очереди остается заключительный квартет, который сразу после жеребьевки многие окрестили «группой смерти», но именно отсюда, по мнению букмекеров, с большой долей вероятности выберется дальше по турнирному пути триумфатор Евро-2020.

ВЕНГРИЯ

Сборная Венгрии квалифицировалась в финальную часть Евро-2020 через плей-офф Лиги наций, так как в своей отборочной группе заняла лишь четвертое место – позади Хорватии, Уэльса и Словакии. В решающих двух поединках венгры сперва обыграли Болгарию (3:1), а затем и Исландию (2:1), которую специалисты считали фаворитом пути А в плей-офф.

В последний раз Венгрия участвовала в финальной части чемпионата Европы пять лет назад. Тогда команда квалифицировалась на континентальное соревнование впервые с 1972 года, и смогла выйти в плей-офф. Что интересно, на Евро-2016 венгры также угодили в группу F, и также их соперником по квартету стали португальцы. А еще интереснее, что именно Венгрия выиграла группу, пройдя в 1/8 финала с первого места, а вот будущий чемпион Европы Португалия смогла пройти только с третьей строчки. Правда, уже в 1/8 финала дальнейший турнирный путь Венгрии и прекратился – команда проиграла Бельгии, причем по всем статьям (0:4).

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Росси

Главным тренером венгерской национальной команды является 56-летний итальянец Марко Росси. Он возглавляет Венгрию с июня 2018 года, и имеет действующий контракт до лета 2025-го, а потому кредит доверия к специалисту, очевидно, настолько велик, что его будущее вплотную никак не зависит от результатов венгерской сборной на этом чемпионате Европы.

Вообще Марко Росси персона в тренерских кругах, мягко говоря, не самая известная. На тренерскую стезю итальянец ступил в 2002 году, когда принял юношескую команду «Удинезе». Спустя два года закончил работать с молодежью, и перешел на пост главного тренера скромного «Лумедзане». На родине Росси суждено было возглавлять только команды второго или даже третьего эшелона, а потому летом 2012 года он согласился перебраться в Венгрию, где интерес к сотрудничеству с ним проявил «Гонвед». В итоге этот коллектив Росси в 2017 году привел к чемпионству, а затем перебрался в соседнюю Словакию, где сезон отработал с командой ДАК 1904 из города Дунайска-Стреда. Там итальянец работал вплоть до лета 2018-го, когда и получил приглашение возглавить национальную сборную Венгрии.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Вилли Орбан

Пожалуй, главной надеждой Венгрии на успешное выступление на Евро-2020 должен стать 28-летний центральный защитник Вилли Орбан, на клубном уровне выступающий за «Лейпциг». Угодив в одну группу с Францией, Португалией и Германией, венграм придется в каждом поединке на чемпионате Европы только и делать, что отбиваться от атак соперников, а потому фигура Орбана станет важнейшей для команды. Нахваливать игровые качества этого защитника вряд ли стоит, потому как ему в большинстве своем будут противостоять еще более маститые футболисты, однако попробовать сплотить вокруг себя партнеров, и дать им надежду на положительные результаты – это то, чего ждут в Венгрии от Орбана, которому и самому будет, что доказывать, ведь на молодежном уровне он начинал играть за сборную Германии, где в него затем не поверили, и он наверняка будет не прочь показать, что то решение немцев было ошибкой.

Заявка

Вратари: Адам Богдан, Денеш Дибус (оба - «Ференцварош»), Петер Гулачи («Лейпциг»).

Защитники: Бендегуз Болла, Лоик Него, Оттило Фиоло (все - «Фехервар»), Эндре Ботко, Герге Ловренчич (оба - «Ференцварош»), Акош Кечкеш («Лугано»), Адам Лонг («Омония»), Вилли Орбан («Лейпциг»), Оттило Солои («Фенербахче»).

Полузащитники: Томаш Чери («Мезекевешд»), Даниэль Гоздог («Гонвед»), Филип Холендер («Партизан»), Ласло Кляйнхайслер («Осиек»), Адам Нодь («Бристоль Сити»), Ондраш Шафер (ДАК-1904), Давид Шигер («Ференцварош»).

Нападающие: Янош Хан («Пакш»), Неманья Николич («Фехервар»), Роланд Шоллои («Фрайбург»), Соболч Шен («Далла»), Адам Солои («Майнц»), Кевин Варга («Касымпаша»), Роланд Варга (МТК).

Ориентировочный состав

Прогноз: четвертое место в группе.

ПОРТУГАЛИЯ

 

Действующий чемпион Европы сборная Португалии не пропускает финальные части континентальных первенств с 1992 года, когда ее в последний раз не было на этом «празднике жизни». В последних пяти розыгрышах, не считая Евро-2016, португальцы стабильно добирались до высоких стадий – дважды четвертьфинал, дважды полуфинал и один раз (Евро-2004) был финал. Однако если домашний для себя чемпионат португальцы в 2004 году сенсационно проиграли Греции, то вот пять лет назад, наоборот, были в финале андердогами в поединке с хозяевами турнира французами, но смогли добыть победу.

Тренер

С сентября 2014 года сборную Португалии возглавляет местный специалист Фернанду Сантуш, чья прежняя тренерская карьера развивалась всего в двух странах – на родине, а также в Греции. Словом, греков Сантуш тренировал с 2010 по 2014 год, а после ухода из этой национальной команды недолго был не востребован, и получил приглашение от Португальской футбольной федерации.

С Сантушем во главе Португалия на первом же серьезном турнире сенсационно стала его триумфатором (речь о Евро-2016). Затем коуч сумел вывести пиренейцев в финальную часть ЧМ-2018, где команда добралась до 1/8 финала, но была выбита Уругваем. Ныне Сантуш берет старт на третьем топовом турнире, где у него будет очень непростая задача – выйти в плей-офф из сложнейшей группы, а также попытаться отстоять титул чемпиона Европы, что ранее в истории удавалось только сборной Испании, которая взяла два европейских «золота» кряду – в 2008-м и 2012-м.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пожалуй, не стоит дополнительно представлять Криштиану Роналду, который, несмотря на свои 36 лет остается одним из сильнейших футболистов современности. И пускай в сезоне-2020/21 Роналду на клубном уровне не преуспел, но винить в этом самого Криштиану вряд ли стоит, так как он выиграл бомбардирскую гонку в Серии А, и не его проблема, что «Ювентус» под началом Андреа Пирло вдруг из автомобиля премиум-класса превратился в подержанную колымагу, едва-едва сумевшую на финише заехать в зону Лиги чемпионов.

На Евро-2020 Роналду будет что доказывать, как себе, так и окружающим. Прежде всего, Криштиану наверняка захочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Для этого ему нужно будет забить всего один мяч, чтобы превзойти рекорд Мишеля Платини, который ныне португалец делит вместе с французом. Хотя на этот раз, кажется, Роналду нужно не переборщить со своим статусом, ведь у Португалии есть и ряд других очень интересных исполнителей, которым также нужно себя проявлять по максимуму, а не оставаться исключительно в тени гения Криштиану.

Заявка

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Гранада»).

Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба - «Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Нуну Мендеш («Спортинг»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Данилу Перейра (ПСЖ), Жоау Пальинья («Спортинг»), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба - «Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Ренату Саншеш («Лилль»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вилльям Карвалью («Бетис»).

Нападающие: Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафа Силва («Бенфика»).

Ориентировочный состав

Прогноз: третье место в группе.

ГЕРМАНИЯ

Сборная Германии переживает не самый лучший период в своей истории, но это не мешает букмекерам считать немцев одним из главных фаворитов турнира. В последних трех розыгрышах чемпионатов Европы самым низким результатом на турнире для Германии являлся полуфинал – там команда оказывалась дважды, а в 2008-м сошла с дистанции в финале. Что правда, последний свой титул чемпиона Европы немцы брали в уже достаточно далеком 1996-м, то есть четверть века назад – согласитесь, это немало, когда речь идет о сборной калибра и амбиций Германии…

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лев

К успеху на Евро-2020 сборную Германии поведет 61-летний Йоахим Лев, который прекрасно известен болельщикам, так как возглавляет команду с 2006 года. Именно при Леве немцы становились чемпионами мира в 2014 году, но сейчас, кажется, тренеру будет куда тяжелее мотивировать своих подопечных, так как известно, что после завершения турнира Йоахим покинет свой пост, а его преемником станет Ханс-Дитер Флик.

Что правда, сам Лев, очевидно, крайне мотивирован на то, чтобы попрощаться с национальной командой на мажорной ноте. Ради этого коуч даже пошел наперекор своему решению двухлетней давности, и включил в финальную заявку команды на Евро-2020 двух ветеранов Матса Хуммельса и Томаса Мюллера, которых долгое время не видел в команде, желая выпускать более молодых исполнителей. Впрочем, когда речь зашла о титуле, Лев предпочел забыть о принципах, и постараться сделать все ради результата. Кто знает, быть может, этот шаг опытного наставника и сыграет свою роль…

Лидер команды

Сложно называть кого-то однозначным лидером этой команды, где есть и Нойер, и Гюндоган, и Кроос, и Киммих, и Сане… Однако, раз уж Лев пошел на нарушение своих принципов, то рискнем потенциальной звездой сборной Германии на Евро-2020 назвать все-таки Томаса Мюллера.

В 2010 году именно Мюллер становился лучшим бомбардиром на чемпионате мира в ЮАР, а спустя четыре года выиграл уже «серебряную бутсу» на мундиале в Бразилии, где Германия стала триумфатором. В последние два сезона результативность Мюллера несколько снизилась, но зато он демонстрирует фантастическую способность ассистировать партнеров. Очевидно, что 29 забитых мячей и 50 результативных передач, которыми Томас отличился за последние два сезона, и заставили Лева передумать, включив Мюллера в заявку Германии на Евро-2020. Что ж, посмотрим, насколько успешным окажется это решение…

Заявка

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Антонио Рюдигер («Челси»), Робин Госенс («Аталанта»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн (оба - «РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Робин Кох («Лидс»), Никлас Зюле («Бавария»).

Полузащитники: Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Йосуа Киммих, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Леон Горецка, Лерой Сане (все - «Бавария»), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус (оба - «Боруссия» Менхенгладбах).

Нападающие: Тимо Вернер («Челси»), Кевин Фолланд («Монако»).

Ориентировочный состав

Прогноз: второе место в группе.

ФРАНЦИЯ

В сборной Франции ныне подобрался потрясающий коллектив, которому по силам выигрывать один крупный международный турнир за другим. Именно «трехцветные», напомним, являются действующими чемпионами мира, а на последнем чемпионате Европы, который в 2016 году проходил у них на родине, команда завоевала «серебро», неожиданно уступив в финале Португалии. Нынешнему поколению сборной Франции предоставляется шикарная возможность повторить успех своих предшественников, которые в 1998 году сперва стали чемпионами мира, а затем в 2000-м добавили к этому титулу еще и другой – лучшей команды Европы. Удастся ли это – увидим очень скоро, но номинально именно Франция ныне считается главным фаворитом Евро-2020.

Тренер

Дидье Дешам, который тренерскую карьеру начинал на клубном уровне, успев достаточно успешно поработать с «Монако», «Ювентусом» и «Марселем», кажется, нашел свое настоящее призвание. Быть тренером сборной у Дешама выходит очень хорошо, и на своем нынешнем посту специалист пребывает с лета 2012 года, а срок действия его контракта рассчитан до завершения финальной части ЧМ-2022.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Дешам прекрасно знает всех игроков своей команды, понимая сильные и слабые стороны вверенного ему коллектива. Но важно и то, что Дидье умеет переступать через свои принципы и обещания, и поступать иначе, если понимает, что итоговый результат может быть необычайно важен для команды. В частности, на Евро-2020 Дешам вернул в команду форварда «Реала» Карима Бензема, который с 2015 года был вне списков национальной сборной из-за скандала вокруг шантажа Матье Вальбуэна. Руководство Федерации футбола Франции даже заявляло, что Бензема больше никогда не будет в составе «трехцветных», но эти слова не оправдались, и Карима мы в футболке главной французской команды сможем увидеть уже в самое ближайшее время, что априори привлечет дополнительное внимание и к персоне Дешама, принявшего такое решение.

Лидер команды

В команде, где играют звезды мирового футбола Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Карим Бензема, Поль Погба и другие очень качественные исполнители, очень сложно выделять лидера. Однако к числу таковых стоит относить главного «героя невидимого фронта» этого коллектива - Н'Голо Канте. 30-летний хавбек выдал качественный сезон в «Челси», с которым сумел стать триумфатором Лиги чемпионов, и сразу после этого успеха, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом.

Путь Канте в большой футбол был чересчур тернистым и неординарным, а потому нет сомнений, что этот игрок, в отличие от некоторых других, точно будет биться и отдаваться на поле каждую секунду, несмотря на то, как вообще складывается игра для французов.

Заявка

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»), Майк Меньян («Лилль»).

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар (оба - «Бавария»), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кунде («Севилья»), Клеман Лангле («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»).

Полузащитники: Н'Голо Канте («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корентен Толиссо («Бавария»).

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба - «Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).

Ориентировочный состав

Прогноз: первое место в группе.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

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Комментарии
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 15.06.2021 13:36
    +2
    Новый чемпион - это Венгрия, что ли?
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 13:28
    -1
    Жду возвращения Золотой команды (Aranycsapat), которая 70 лет назад занимало первое место в рейтинге ФИФА!
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 15.06.2021 13:36
    +2
    Новый чемпион - это Венгрия, что ли?
    Ссылка
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