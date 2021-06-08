Евро-2020. Группа В: под предводительством дьяволов

Sport.ua представляет очередную четверку команд, которые будут играть на полях Евро-2020.

Бельгия

Бельгийцы в последние лет десять считаются фаворитами любого более-менее престижного турнира, но вот ни одного титула пока что в их музее нет. Тем не менее, «дьяволы» уже не первый год возглавляют рейтинг ФИФА. Парадокс? Вряд ли. Зачетные баллы команда исправно набирает в разношерстных отборочных турнирах, да и на основных стадиях тоже не лыком шита. На чемпионате мира 2018 года бельгийцы заняли очень высокое третье место. Нельзя сказать, что на Родине это достижение подопечных Мартинеса не оценили по достоинству, однако было много голосов и в пользу следующей версии: могли выступить и лучше.

Отбор на Евро-2020 бельгийцы прошли на одном дыхании. Точнее, не прошли, а пролетели: в своей отборочной группе братья Азары и компания заблаговременно заняли первое место с 30 очками (максимально возможные), опередив финишировавшую второй Россию на шесть баллов. Но и это еще не все. Именно сборная Бельгии стала самой результативной командой всего отборочного турнира на ЧЕ: в ее активе аж 40 забитых мячей. И лишь три пропущенных. Уверенно команда стартовала и в отборе на ЧМ-2022: две победы и одна ничья. К Евро-2020 бельгийцы подходят в статусе одного из главных фаворитов. Золотое поколение бельгийского футбола явно намерено наконец-то попасть в историю с титулом.

Тренер



Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес и Янник Карраско

Уже пятый год подряд «дьяволов» возглавляет испанец Мартинес. Его сложно назвать и тактическим гением, и гуру тренерского цеха. Так уж получилось, что это скорее сборная Бельгии дает что-то в плане статуса и престижа Мартинесу, чем наоборот. В своей «добельгийской» карьере Роберто звезд с неба не доставал, тренируя скромные «Суонси», «Уиган» и все еще не относящийся к числу грандов английского футбола «Эвертон». Особыми титулами похвастаться он не может. Однако где бы не работал Мартинес, его команды всегда старались играть в атакующий, зрелищный и результативный футбол. Вполне возможно, что именно поэтому испанца и пригласили тренировать национальную команду Бельгии. На новом рабочем месте он сделал главное из того, что мог: поставил «дьяволам» мощный атакующий футбол, строго следуя классической сейчас схеме 4-3-3.

Лидеры

Практически в каждом игровом звене сборной есть свой лидер. А подчас и не один. И это не просто штамп, это объективная реальность. Ну ведь правда, Бельгия сейчас может выставить на Евро фактически два равноценных состава. И на этом поприще с ней может «тягаться» лишь одна команда – Франция. Тем не менее, попытаемся выделить лишь нескольких лидеров коллектива, претендующих на громкий эпитет «ментальный». В первую очередь нужно говорить о полузащитнике Де Брюйне. Последние два-три года этот игрок – лучший в Европе. Причем не только в своем амплуа. Именно он определяет игру и «МанСити», и сборной Бельгии. Иметь такого игрока в своем составе – это однозначный козырь. Правда, пока еще не понятно, сможет ли Кевин сыграть в стартовых поединках Евро из-за травмы, которую он получил в финале Лиги чемпионов против «Челси».



Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брейне

Говоря о лидерах Бельгии, нельзя пройти мимо и Лукаку. И не только потому, что эту «машину» просто трудно не заметить и так же сложно обойти. Просто эта «машина» - еще и забивная. Именно Ромелу стал главной движущей силой «Интера», который в минувшем сезоне наконец-то добыл чемпионский титул в серии А. В сборной Бельгии Лукаку – просто гегемон: он лучший бомбардир в ее истории.

Заявка

Вратари: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Селс («Страсбур»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Герта»), Джейсон Денайер («Лион»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Ян Вертонген («Бенфика»).

Полузащитники: Тимоти Кастань («Лестер»), Насер Шадли («Башакшехир»), Янник Карраско («Атлетико»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Торган Азар («Боруссия Дортмунд»), Тома Менье («Боруссия Дортмунд»), Деннис Прат («Лестер»), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Боруссия Дортмунд»).

Нападающие: Миши Бачуайи («Кристал Пэлэс»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлэс»), Жереми Докю («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссар («Брайтон»).

Ориентировочный состав

Прогноз: займет первое место в группе.

Дания



Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Дании навсегда вошла в историю европейского футбола как единственная команда, которая не попала на Евро, но выиграла его. Ту давнюю, но памятную историю помнят практически все: как в отборе на Евро-1992 датчане проиграли первое место югославам, но из-за санкций УЕФА, возложенных на балканскую сборную, на чемпионат Европы в Швецию поехали именно наследники Гамлета. И не просто поехали, но и сенсационно его выиграли.

Нынешняя сборная Дании если и напоминает чем-то ту легендарную команду, так это, разве что, фамилией голкипера. И тогда, и сейчас пост номер один у сборной значится за Шмейхелем. С той лишь разницей, что почти тридцать лет назад ворота «датского динамита» защищал Шмейхель-отец – Петер, сейчас же – его сын Каспер. В остальном совпадений практически нет. Вряд ли нынешнюю сборную Дании можно считать фаворитом предстоящего Евро. Но вот из группы команды наверняка выйдет: сил и средств для решения этой локальной задачи достаточно. Отборочный турнир на ЧЕ датчане прошли без особого лоска, но достаточно уверенно, ни разу не проиграв. Тем не менее, заняв лишь второе итоговое место - вслед за швейцарцами. Примечательно, что в том отборе Дания зарекомендовала себя как сугубо домашняя команда. Единственную выездную победу она добыла над сборной Гибралтара, которая в том отборе не набрала ни одного очка.

Тренер

Тренером, под руководством которого датчане вышли на Евро-2020, был Оге Харейде. Но известный норвежский наставник не очень нравился датчанам: ни футболистам, ни болельщикам. Однако именно под руководством Харейде Дания должна была сыграть на континентальном первенстве, после чего норвежец должен был покинуть свой пост. Таковы были условия его контракта с датской федерацией футбола. Но так получилось, что Евро сместили на год, и срок действия соглашения Оге автоматически закончился. Никто продлевать его не собирался, и у сборной Дании появился новый рулевой – Каспер Хьюлманд.



Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Хьюлманд

Этот датчанин известен, в первую очередь, по работе с «Норшелланом», которого сделал чемпионом Дании и выводил в групповой этап Лиги чемпионов. Пробовал себя он и в чемпионате Германии, но попытка (в «Майнце») завершилась неудачей. Под руководством Хьюлманда датчане отлично стартовали в отборе на ЧМ – три победы из трех при разнице забитых и пропущенных 14:0. Говорят, что при этом тренере значительно улучшился микроклимат в национальной команде.

Лидеры

На протяжении последних лет главными действующими лицами сборной остается Каспер Шмейхель и Кристиан Эриксен. Сын легендарного голкипера сборной Дании и «МанЮнайтед» девяностых годов прошлого века тоже вырос в очень хорошего голкипера. Именно Каспер был одним из творцов знаменитого «лестерского чуда», когда безродная английская команда сумела победить в АПЛ. С тех пор его место в воротах и «Лестера», и сборной Дании остается незыблемым.



Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Шмейхель

Эриксена можно назвать главной фигурой сборной из полевых игроков. Кристиан ведет игру в полузащите, связывает середину поля с атакой. В общем, именно он главная надежда Дании, если речь заходит о тех, кому нужно забивать. Кристиан – лучший бомбардир сборной в отборе на Евро. После перехода из «Тоттенхэма» в «Интер» опытнейший плеймейкер немного потерял в блеске, но в сборной его роль остается определяющей.

Заявка

Вратари: Каспер Шмейхель («Лестер»), Йонас Лоссль («Мидтьюлланд»), Фредерик Реннов («Шальке»).

Защитники: Йенс Стрюгер-Ларсен («Удинезе»), Симон Кьер («Милан»), Андреас Кристенсен («Челси»), Йоахим Андерсен («Фулхэм»), Даниэль Васс («Валенсия﻿»), Матиас Йоргенсен («Копенгаген»), Йоаким Меле («Аталанта»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Николай Бойлесен («Копенгаген»).

Полузащитники: Матиас Йенсен («Брентфорд»), Кристиан Нергор («Брентфорд»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Томас Дилейни («Боруссия Дортмунд»), Андерс Кристиансен («Мальме»), Кристиан Эриксен («Интер»), Миккель Дамсгор («Сампдория»), Роберт Сков («Хоффенхайм»).

Нападающие: Мартин Брейтвейт («Барселона»), Андреас Корнелиус («Парма»), Андреас Сков-Ольсен («Болонья»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Каспер Дольберг («Ницца»), Йонас Винн («Копенгаген»).

Ориентировочный состав

Прогноз: займет второе место в группе.

Россия

В отборочной кампании на Евро-2020 россияне сыграли в одной группе с Бельгией. И оба раза уступили «дьяволам», пропустив при этом аж семь мячей. Тем не менее, остальные поединки отбора – а это против национальных команд Шотландии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино, россияне выиграли, что позволило им занять второе место, получив прямую путевку на чемпионат Европы. Отбор на ближайший Мундиаль любитель пикантного видео Дзюба и его «партнеры» провели удовлетворительно: обыграли Мальту и Словению, но проиграли Словакии. Нынешняя сборная России – посредственная команда и по именам, и по возможностям, и по потенциалу. Скорее всего, команда Черчесова будет бороться со сборной Финляндии за итоговое третье место в группе.

Тренер

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Станислав Черчесов возглавил сборную России накануне «домашнего» чемпионата мира. Команда не участвовала в отборочном цикле, а набирала форму посредством товарищеских поединков. Судя по результатам, набирала очень плохо. Россияне проигрывали матч за матчем, и буквально за несколько недель перед стартом Мундиаля в «Раше» все отчетливее раздавались голоса об отставке тренера сборной. Но Черчесову удалось удержаться на своем посту. А когда его команда вышла аж в четвертьфинал чемпионата, где проиграла по пенальти сборной Хорватии, Черчесова и его подопечных провозгласили национальными героями, осыпав государственными наградами и спортивными званиями. Весной 2020 года, после того, как сборная России вышла напрямую на Евро и уже начала подготовку к чемпионату континента, Черчесов продлил контракт с российским футбольным Союзом.

Лидеры

Нынешняя сборная России откровенно не богата на звезды. И данный тезис – не столько попытка ужалить наших соседей, сколько констатация очевидного. Сборная относительно безболезненно прошла смену поколений, но новых талантов не продуцирует. Лидером команды остается нападающий «Зенита» Дзюба.



Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на резонансное видео 18+ с участием капитана российской сборной, которое не могло не оставить пятен на его репутации, Артем все равно остается вожаком сборной. Ну, какая сборная – такой и вожак. Из более «свежих» примеров можно выделить одноклубника нашего Руслана Малиновского – Алексея Миранчука. Летом прошлого года этот атакующий полузащитник московского «Локомотива» за 14 с половиной миллионов евро перешел в «Аталанту». Игроком основного состава одного из лучших клубов серии А россиянин не стал, но, тем не менее, на его счету в прошлом сезоне семь забитых мячей и одна результативная передача.

Заявка

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив Москва»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив Москва»), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо Москва»), Роман Зобнин («Спартак Москва»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Александр Соболев («Спартак Москва»).

Ориентировочный состав

Прогноз: займет четвертое место в группе.

Финляндия

Getty Images/Global Images Ukraine

Для команды Суоми чемпионат Европы-2020 – историческое во всех отношениях состязание. Финны впервые в своей истории пробились на такой представительский форум. Причем вышли на Евро скандинавы из достаточно непростой группы, в которой, помимо их, были еще итальянцы с греками и боснийцами. Да и сборную Армении сейчас весьма сложно называть мальчиками для битья. Однако именно подопечные Канервы заняли второе место в группе – первое без вопросов досталось Италии, выигравшей все матчи отбора.

Кроме итальянцев, финны проиграли лишь один матч – сборной Греции. Но тот поединок уже не имел никакого турнирного значения, ибо финны за тур до финиша забронировали для себя второе место. Неплохо скандинавы выступили и в Лиге Наций, где их соперниками по группе были крепкие Уэльс, Болгария и Ирландия. Последних двух «бело-синие» победили, причем и дома, и на выезде, а вот британцам дважды проиграли. Силу сборной Финляндии украинские болельщики воочию увидели в отборе на следующий чемпионат мира, ведь эта команда попала с нашей в одну группу. Сначала «филины» дома поделили очки со сборной Боснии и Герцеговины, а затем добыли ничью и в матче с нашей командой.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Марку Канерва

Главный творец финской футбольной «сказки» - местный специалист Маркку Канерва. В свое время он считался неплохим по тамошним, не очень высоким меркам, игроком. Играл на позиции защитника – и в столичном ХИКе, и в национальной сборной. После окончания активной карьеры на непродолжительное время отошел от футбола: работал школьным учителем. Но любовь к игре в мяч победила. И Канерва решил стать тренером. Сначала он занимался с подрастающим поколением. Его заметили и позвали в молодежную сборную. Именно под его руководством финская молодежка впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы (в 2009 году). Позже аналогичный трюк Канерва проделал и с главной командой страны, в составе которой до сих пор выступают некоторые его «птенцы» из молодежкой команды. Футбол Канервы – без изысков, но и без изъянов. Тренер «танцует» от обороны, его команда предпочитает играть «вторым номером», но в контратаках порой неудержима. К тому же, Маркку сумел изменить менталитет своих подопечных. Они уже не чувствуют себя лишь середняками. Поэтому точно будут биться за выход из группы. Пример Исландии ведь заразительный.

Лидеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Особое место в команде занимает Теэму Пукки. Форвард английского «Норвича» для финнов – почти национальный герой. Более того, в историческом реестре футбольных героев Пукки если и не сместил с трона знаменитого Яри Литманена, то стал с ним на одну ступеньку. Пукки – главное действующее лицо Суоми в нападении. В квалификационном турнире на Евро-2020 Теэму забил 10 из всех 16 мячей своей сборной. Он очень работоспособный, обладает отличной скоростью, хорошо стоит на ногах, много забивает. В общем, этот крепкий парень обязательно еще покажет себя. И на Евро-2020 в том числе. Кроме лидера-бомбардира, обязательно стоит упомянуть и о лидере-голкипере, коим в сборной Финляндии является Лукаш Градецки. Голкипер немецкого «Байера» уже не один год верой и правдой служит своей национальной команде. Относительно молодая поросль талантов финской сборной – полузащитник «Глазго Рейнджерс» Гвен Камара.

Заявка

Вратари: Лукаш Градецки («Байер»), Йессе Йоронен («Брешия»), Ансси Яаккола («Бристоль Роверс»).

Защитники: Паулус Араюури («Пафос»), Дэниэл О'Шонесси (ХИК), Йоона Тойвио («Хэкен»), Лео Вяйсянен ﻿(«Элфьсборг»), Саули Вяйсянен («Кьево»), Роберт Иванов («Варта»), Йере Уронен («Генк»), ﻿Николай Алхо (МТК), Юкка Райтала («Миннесота Юнайтед»), Пюрю Сойри («Эсбьерг»).

Полузащитники: Глен Камара («Рейнджерс»), Роберт Тейлор («Бранн»), Робин Лод («Миннесота Юнайтед»), Йони Кауко («Эсбьерг»), Онни Валакари («Пафос»), Расмус Шюллер («Юргорден»), Томас Лам («Зволле»), Тим Спарв («Ларисса»), Фредрик Йенсен («Аугсбург»), Ласси Лаппалайнен («Монреаль»).

Нападающие: Йоэл Похьянпало («Унион»)﻿, Маркус Форсс («Брентфорд»), Теему Пукки («Норвич»).

Ориентировочный состав

Прогноз: займет третье место в группе.

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