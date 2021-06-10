Евро-2020. Группа D: дерби Британии, шанс для Хорватии и чешская статистика

Сегодня самое время поговорить о четырех командах, которым суждено волею жребия посоревноваться в группе D – Англии, Хорватии, Чехии и Шотландии.

АНГЛИЯ

Стыдно об этом напоминать, но родоначальники футбола в своей истории никогда не побеждали на чемпионатах Европы. Высшим достижением «трех львов» является третье место на Евро-1968 (тогда судьба «бронзы» еще разыгрывалась отдельным матчем, как на чемпионатах мира) и полуфинал Евро-1996. На последнем чемпионате континента во Франции в 2016 году англичане вылетели от Исландии уже в 1/8 финала, а потому неудивительно, что сразу после этого Рой Ходжсон покинул пост главного тренера.



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С нынешним наставником Гаретом Саутгейтом Англия уже сыграла на ЧМ-2018, причем достаточно неплохо – добралась до полуфинала, где проиграла Хорватии. На Евро-2020 у британцев будет отличный повод отомстить балканцам, с которыми они угодили в одну группу. Кроме того, нынешний состав сборной Англии многие эксперты называют одним из сильнейших за последние несколько десятилетий. Особенно радует подбор атакующих игроков (Гарри Кейн, Джейдон Санчо, Фил Фоден, Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд), а вот в обороне, помимо присутствия ряда звездных исполнителей, наметились проблемы из-за травмы Александра-Арнольда.

Тренер

Гарет Саутгейт возглавляет «трех львов» с сентября 2016 года. Сперва ему доверили четыре матча в статусе исполняющего обязанности главного тренера, а затем утвердили на посту без всяких временных приставок. Надо сказать, что скептицизма в Англии хватало, но Саутгейту, который до этого в течении трех лет работал с тамошней «молодежкой», за почти пять лет работы удалось практически полностью вычистить его из экспертной среды.

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Ныне Саутгейта уже никто не воспринимает, как тренера из ниоткуда, который ни на что не способен. После полуфинала чемпионата мира-2018 англичане действительно вернулись в когорту сильнейших команд планеты, а потому на Евро-2020 их логично относят к числу фаворитов. Важно и то, что сам Саутгейт прекрасно понимает, насколько необходимо для Англии демонстрировать высокие результаты. «Будет ли провалом вылет до полуфинала? Да, думаю, можно так сказать. Это будет провал. Нужно быть реалистами и учиться жить с ожиданиями. Что касается победы на Евро, то мы дважды были в полуфиналах (чемпионата мира и Лиги наций). Теперь время сделать следующий шаг. Понимаем, что у болельщиков в Англии большие ожидания от команды», - сказал Саутгейт.

Лидер команды

Практически в каждой линии у Англии подобраны очень сильные исполнители. Важно, что большая часть из них играет в Премьер-лиге – пожалуй, самом сильном национальном чемпионате современности. Поэтому с качеством исполнителей у Саутгейта проблем не возникнет, важно только, чтобы здоровье никого не подводило. Что же касается вопроса лидера команды, то им является форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который, несмотря на очередной не самый удачный сезон «шпор», стал лидером АПЛ не только по числу забитых мячей (23), но и по количеству голевых передач (14), став первым игроком, сделавшим это после Энди Коула в сезоне-1993/94. Кроме того, нельзя забывать, что именно Кейн с 6 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018, а потому повести Англию за собой Гарри должен и на этот раз.

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Заявка

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилвелл и Рис Джеймс (оба – «Челси»), Харри Магуайр и Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Джон Стоунз и Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»).

Полузащитники: Джуд Беллингэм («Боруссия» Дортмунд), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс»).

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Фил Фоден и Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд).

Ориентировочный состав

Прогноз: первое место в группе.

ХОРВАТИЯ

Сборная Хорватии оказалась главной сенсацией последнего чемпионата мира, когда «шашечные» добрались до финала турнира. И пускай многие считают, что с соперниками по плей-офф тогда хорватам всерьез повезло, но пройти каждого из них все равно нужно было не в теории, а очень даже на практике.

Впрочем, не стоит забывать и о выступлении балканцев на Евро-2016. Тогда «шашечные» прошли в плей-офф с первого места в группе, обойдя Испанию, Турцию и Чехию, которая вновь-таки попала вместе с хорватами в один квартет на континентальном чемпионате. Однако уже в 1/8 финала Хорватия в дополнительное время проиграла будущему триумфатору соревнования Португалии. Поэтому, вылетев достаточно рано в прошлый раз, спустя пять лет у балканцев наверняка есть желание задержаться подольше на новом футбольном «празднике жизни».

Тренер

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С октября 2017 года и по сей день сборную Хорватии возглавляет Златко Далич. Его назначение, откровенно говоря, в самой балканской стране вызывало не меньше вопросов, чем в Англии приход на пост главного тренера этой сборной Гарета Саутгейта. Далич не имел существенных заслуг в хорватском и европейском футболе в роли тренера, зато неплохо проявил себя в азиатских чемпионатах, поработав, в частности, в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Но, вопреки негативным прогнозам, Далич не только сумел задержаться на своем посту, но и помочь команде показывать прогресс и результаты. И пускай игру «шашечных» сложно назвать самой зрелищной или тактически разнообразной на континенте, главное другое – команда добивается успеха, и с ней начали считаться многие топовые сборные. Важно, что сам Далич понимает, насколько высоко поднята планка ожиданий, а потому на Евро-2020 рассчитывает на хороший финиш. «Мы добились исторического результата на ЧМ-2018, но это уже не та сборная Хорватии. У нас есть несколько молодых игроков, у которых большой талант, но нам нужно время, чтобы играть и быть замеченными. Я надеюсь, что мы повторим хороший результат и на Евро», - сказал Далич.

Лидер команды

У хорватов есть немало ярких как опытных, так и достаточно молодых футболистов, но лидером команды, безусловно, остается Лука Модрич. Несмотря на свои 35 лет, хавбек «Реала» продолжает демонстрировать фантастический уровень игры, и от него по-прежнему очень многое зависит, как на клубном уровне, так и в национальной сборной. Безусловно, для Модрича этот чемпионат Европы станет последним континентальным первенством, а потому ему бы очень хотелось добиться на турнире значимых успехов. Что ж, здесь у Луки есть немало качественных партнеров, вместе с которыми он и должен будет показать максимум своих возможностей.

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Заявка

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ловре Калинич («Хайдук»), Симон Слуга («Лутон»).

Защитники: Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Деян Ловрен («Зенит»), Йосип Юранович («Легия»), Домагой Вида («Бешикташ»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Домагой Брадарич («Лилль»), Миле Шкорич («Осиек»).

Полузащитники: Матео Ковачич («Челси»), Лука Модрич («Реал»), Марцело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Никола Влашич (ЦСКА Москва), Марио Пашалич («Аталанта»), Иван Перишич («Интер»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Мислав Оршич и Лука Иванушец (оба – «Динамо» Загреб).

Нападающие: Анте Ребич («Милан»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»).

Ориентировочный состав

Прогноз: второе место в группе.

ЧЕХИЯ

После распада Чехословакии сборная Чехии не пропустила ни одного чемпионата Европы по футболу. Наивысшим достижением для чехов является финал Евро-1996, в котором они уступили титул команде Германии, но и после того эта сборная выступает достаточно неплохо. В 2000 году Чехия не вышла из группы, в 2004-м дошла до полуфинала, а затем снова не вышла из группы, но в 2012-м добралась до четвертьфинала. Если продолжать эту статистическую тенденцию, то на Евро-2016 Чехия снова не вышла из группы, а вот на текущем турнире для них настает черед как минимум пробиться в 1/8-ю.

Тренер

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59-летний Ярослав Шилгавы работает со сборной Чехии с сентября 2018 года. Украинским болельщикам этот специалист мог запомниться, так как в октябре 2018-го привозил к нам чехов на матч Лиги наций, но увезти очки из Киева гости не сумели (0:1). В остальном выделять этого наставника достаточно сложно, так как в Европе он не столь хорошо известен. Всю свою тренерскую карьеру Шилгавы проводит исключительно в родной стране, успев дважды стать чемпионом Чехии со «Слованом» и «Славией». На родине от национальной сборной ждут выхода из группы, хотя объективно команде Шилгавы будет очень непросто в борьбе хотя бы за третье место, где еще нужно иметь хорошие показатели, чтобы претендовать на плей-офф.

Лидеры команды

Сборная Чехии понесла кадровые потери из-за расистской выходки защитника «Славии» Ондржея Куделы, который был дисквалифицирован на 10 матчей дисциплинарным комитетом УЕФА. 34-летний бек относительно недавно дебютировал в национальной команде, однако в последнее время был там важным исполнителем, а потому для чехов его потеря может оказаться существенной. Лидерами команды можно называть Томаша Соучека и Патрика Шика. Первый в сезоне-2020/21 отличился 10 забитыми мячами и 1 ассистом за «Вест Хэм», второй – 13 голами и 2 ассистами за «Байер». Впрочем, оба являются, если так можно выразиться, исключительно «местечковыми» звездами.

Заявка

Вратари: Алеш Мандоус («Сигма»), Томаш Вацлик («Севилья»), Иржи Павленка («Вердер»).

Защитники: Томаш Калас («Бристоль Сити»), Ондржей Челюстка («Спарта»), Якуб Брабец («Виктория» Плзень), Ян Боржил, Давид Зима, Томаш Голеш (все – «Славия»), Владимир Цоуфал («Вест Хэм»), Павел Кадержабек («Хоффенхайм»), Алеш Матею («Брешиа»).

Полузащитники: Владимир Дарида («Герта»), Якуб Янкто («Сампдория»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Алекс Крал («Спартак» Москва), Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, (оба – «Славия»), Антонин Барак («Верона»), Якуб Пешек, Михал Садилек (оба - «Слован»).

Нападающие: Патрик Шик («Байер»), Михал Крменчик (ПАОК), Матей Выдра («Бернли»), Томаш Пекхарт («Легия»), Адам Гложек («Спарта»).

Ориентировочный состав

Прогноз: четвертое место в группе.

ШОТЛАНДИЯ

Для сборной Шотландии выступление на Евро-2020 станет первым появлением на крупном международном турнире со времен участия в финальной части чемпионата мира 1998 года. Изголодавшуюся до качественного футбола команду не стоит сбрасывать со счетов, потому как в нынешнем составе Шотландии хватает качественных исполнителей, которые «попьют кровушки» фаворитам, что доказал и результат недавнего спарринга британцев с Нидерландами (2:2). Особенно интересной обещает быть битва Шотландии против англичан, так как эти матчи исторически проходят всегда в непростой борьбе, и преимущество куда более статусной Англии здесь невелико (115 поединков, 48 побед Англии, 41 победа Шотландии при 26 ничьих и разнице мячей 204:175 в пользу англичан).

Тренер

Главным тренером сборной Шотландии является 57-летний Стив Кларк, который занимает эту должность с мая 2019 года. Именно этому специалисту наконец-то удалось вывести шотландцев на крупный футбольный турнир впервые за последние практически четверть века. По этой причине шотландские болельщики в основном положительно отзываются о работе Кларка, и ждут от специалиста и его подопечных как минимум выхода в плей-офф, тем более, что на фоне определенного кризиса в стане чехов, такая возможность не видится чем-то фантастическим.

Лидеры команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Главной звездой в составе нынешней сборной Шотландии является, конечно же, левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. 27-летний фулбек также является капитаном команды, и на него возлагаются серьезные надежды на родине. Впрочем, помимо Робертсона шотландцам также есть на кого надеяться, особенно в обороне и средней линии. Речь о 24-летнем хавбеке «Манчестер Юнайтед» Скотте Мактоминее, его ровеснике защитнике «Арсенала» Киране Тирни, а также 26-летнем Джоне Макгинне из «Астон Виллы», который в сезоне-2020/21 отличился 3 голами и 6 результативными передачами в АПЛ.

Заявка

Вратари: Крейг Гордон («Харт оф Мидлотиан»), Дэвид Маршалл («Дерби Каунти»), Джон Маклафлин («Рейнджерс»).

Защитники: Лиам Купер («Лидс»), Деклан Галлахер («Мазервелл»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Остенде»), Скотт Маккенна («Ноттингем Форест»), Стивен O'Доннелл («Мазервелл»), Натан Паттерсон («Рейнджерс»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Грег Тейлор («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал»).

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Кристи («Селтик»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»), Билли Гилмор («Челси»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Каллум Макгрегор («Селтик»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Тернбулл («Селтик»).

Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон»), Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрейзер («Ньюкасл»), Кевин Нисбет («Хиберниан»).

Ориентировочный состав

Прогноз: третье место в группе.

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