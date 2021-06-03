Александер-Арнольд травмировался накануне Евро-2020

У сборной Англии потери

  • 03.06.2021 09:13
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Александер-Арнольд травмировался накануне Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд травмировался в спарринге с командой Австрии (1:0).

23-летний игрок травмировался в конце второго тайма, после чего покинул поле в сопровождении врачей.

По информации источника, футболист получил повреждение бедра, когда выбивал мяч. О том, насколько серьезна травма и сможет ли Александер-Арнольд вернуться в строй к Евро-2020, не уточняется.

Сборная Англии на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Хорватии, Шотландии и Чехии.

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Источник — The Sun

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