Александер-Арнольд травмировался накануне Евро-2020

Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд травмировался в спарринге с командой Австрии (1:0).

23-летний игрок травмировался в конце второго тайма, после чего покинул поле в сопровождении врачей.

По информации источника, футболист получил повреждение бедра, когда выбивал мяч. О том, насколько серьезна травма и сможет ли Александер-Арнольд вернуться в строй к Евро-2020, не уточняется.

Сборная Англии на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Хорватии, Шотландии и Чехии.