Соперник Украины на Евро Австрия проиграла Англии

Сборная Австрии, которая является соперником Украины на Евро-2020, в рамках подготовки к чемпионату Европы провела спарринг с Англией.
В итоге австрийцы минимально уступили команде Гарета Саутгейта 0:1.
Англия - Австрия 1:0
Гол: Сака, 57
Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Коади, Мингз (Годфри, 62), Триппьер, Беллингэм, Райс (Уорд-Праус, 63), Лингард (Уоткинс, 62), Грилиш (Уайт, 71), Сака, Кейн (Калверт-Льюин, 62)
Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Фредль, Алаба (Шепф, 72), Ляйнер (Триммель, 81), Баумгартнер (Шауб, 62), Ляймер (Грилитш, 62), Шлагер (Баумгартлингер, 82), Каладжич (Грегоритш, 72), Забитцер
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
Источник — Sport.ua
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