Англия
1 : 0
Австрия
02.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Соперник Украины на Евро Австрия проиграла Англии

Англичане добыли минимальную победу

  • 02.06.2021 23:51
  • 270 просмотров
  • 2 комментария
Соперник Украины на Евро Австрия проиграла Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Австрии, которая является соперником Украины на Евро-2020, в рамках подготовки к чемпионату Европы провела спарринг с Англией.

В итоге австрийцы минимально уступили команде Гарета Саутгейта 0:1.

Англия - Австрия 1:0
Гол: Сака, 57

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Коади, Мингз (Годфри, 62), Триппьер, Беллингэм, Райс (Уорд-Праус, 63), Лингард (Уоткинс, 62), Грилиш (Уайт, 71), Сака, Кейн (Калверт-Льюин, 62)

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Фредль, Алаба (Шепф, 72), Ляйнер (Триммель, 81), Баумгартнер (Шауб, 62), Ляймер (Грилитш, 62), Шлагер (Баумгартлингер, 82), Каладжич (Грегоритш, 72), Забитцер

События матча
56' ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 03.06.2021 00:17
    0
    Бачу австрійці грунтовно готуються до Євро. Нідерланди також зіграли спаринг з збірною, яка буде проти них грати приблизно так як ми. До яких збірних ми готуємося, знає, напевно, лише Шевченко і павелко.
    Ссылка
    from space
    online
      from space, 02.06.2021 23:57
    -1
    3 момента змарнувалы австрияки в самом конце...
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 03.06.2021 00:17
    0
    Бачу австрійці грунтовно готуються до Євро. Нідерланди також зіграли спаринг з збірною, яка буде проти них грати приблизно так як ми. До яких збірних ми готуємося, знає, напевно, лише Шевченко і павелко.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности