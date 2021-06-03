Англия
1 : 0
Австрия
02.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Англия – Австрия – 1:0. Победный мяч Букайо Сака. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Мидлсбро

  • 03.06.2021 00:52
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Англия – Австрия – 1:0. Победный мяч Букайо Сака. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Англия победила Австрию (1:0). Победный мяч забил Букайо Сака.

На Евро-2020 сборная Австрии сыграет в одной группе с Украиной, Нидерландами и Северной Македонией.

Товарищеские матчи

2 июня. Мидлсбро

Англия – Австрия – 1:0

Гол: Букайо Сака, 57.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Букайо Сака, 57 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
56' ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
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Источник — Sport.ua

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