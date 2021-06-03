Англия – Австрия – 1:0. Победный мяч Букайо Сака. Видео гола и обзор матча

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Англия победила Австрию (1:0). Победный мяч забил Букайо Сака.
На Евро-2020 сборная Австрии сыграет в одной группе с Украиной, Нидерландами и Северной Македонией.
Товарищеские матчи
2 июня. Мидлсбро
Англия – Австрия – 1:0
Гол: Букайо Сака, 57.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Букайо Сака, 57 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
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Источник — Sport.ua
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