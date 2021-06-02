Сборная Австрии является соперником Украины на Евро, поэтому к контрольным матчам этой команды будет особое внимание.

Австрийцы до старта Евро проведут два матча - против Англии и Словакии. Отметим, что Австрия, как и Украина, не лучшим образом начала квалификацию к чемпионату мира-2022. В трех встречах сборная набрала 4 очка, а в последней игре уступила Дании 0:4.

Наставник австрийцев Франко Фода несколько дней назад объявил окончательную заявку на Евро-2020 и команда спокойно готовится к матчу.

Что касается Англии, то Гарет Саутгейт только во вторник определил список из 26-ти игроков. Вероятно, можно ждать, что оба тренера будут наигрывать основные составы под первый матч на Евро.

Отметим, что англичане хорошо начали отбор к ЧМ-2022, добыв три победы. Перед чемпионатом Европы сборная Англии проведет встречи с Австрией и Румынией.

2 июня, среда