Англия - Австрия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Соперник сборной Украины сыграет против топ-команды

  • 02.06.2021 00:10
  • 69 просмотров
  • 0 комментариев
Англия - Австрия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Австрии является соперником Украины на Евро, поэтому к контрольным матчам этой команды будет особое внимание.

Австрийцы до старта Евро проведут два матча - против Англии и Словакии. Отметим, что Австрия, как и Украина, не лучшим образом начала квалификацию к чемпионату мира-2022. В трех встречах сборная набрала 4 очка, а в последней игре уступила Дании 0:4.

Наставник австрийцев Франко Фода несколько дней назад объявил окончательную заявку на Евро-2020 и команда спокойно готовится к матчу.

Что касается Англии, то Гарет Саутгейт только во вторник определил список из 26-ти игроков. Вероятно, можно ждать, что оба тренера будут наигрывать основные составы под первый матч на Евро.

Отметим, что англичане хорошо начали отбор к ЧМ-2022, добыв три победы. Перед чемпионатом Европы сборная Англии проведет встречи с Австрией и Румынией.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

2 июня, среда

Англия – Австрия
Мидлсбро. Стадион «Риверсайд». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Футбол 2
Прогноз Sport.ua — 1:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности